الملك والملكة وولي العهد يستقبلون الرئيس المصري والسيدة عقيلته لدى وصولهما عمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من نيسان (بترا)- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الاثنين، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والسيدة عقيلته انتصار السيسي لدى وصولهما إلى مطار ماركا في عمان.

وجرت للرئيس المصري مراسم استقبال رسمية.

كما كان في الاستقبال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، والسفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، وعدد من المسؤولين.

ويضم الوفد المرافق للرئيس المصري، وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد علي، والسفير المصري لدى المملكة محمد مرزوق.

--(بترا)

أز/هـ ح

01/04/2024 19:01:07