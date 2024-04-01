جيش الاحتلال يعلن إصابة 8 عسكريين في معارك غزة

جيش الاحتلال يعلن إصابة 8 عسكريين في معارك غزة
التاريخ
4/1/2024 2:35:14 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من نيسان (بترا)- قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد إصابة 8 عسكريين في معارك قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، مقتل جندي في الكتيبة 77 خلال المعارك في جنوبي قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه إلى 600 منذ 7 تشرين أول الماضي.
وقال الجيش، في بيان له، إن الرقيب أول نداف كوهين (20 عاما) من مدينة حيفا، وهو مقاتل في الكتيبة (77) في تشكيل "سار ميجولان"، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.
---(بترا)
رصد / ف ق/أز/ هـ ح
01/04/2024 18:48:47
MENAFN01042024000117011021ID1108045180
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