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جيش الاحتلال يعلن إصابة 8 عسكريين في معارك غزة

4/1/2024 2:35:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من نيسان (بترا)- قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد إصابة 8 عسكريين في معارك قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، مقتل جندي في الكتيبة 77 خلال المعارك في جنوبي قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه إلى 600 منذ 7 تشرين أول الماضي.
وقال الجيش، في بيان له، إن الرقيب أول نداف كوهين (20 عاما) من مدينة حيفا، وهو مقاتل في الكتيبة (77) في تشكيل "سار ميجولان"، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.
---(بترا)
رصد / ف ق/أز/ هـ ح
01/04/2024 18:48:47

MENAFN01042024000117011021ID1108045180

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