جامعة الأميرة سمية تتأهل للمشاركة في مسابقة هواوي العالمية للابتكار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من نيسان (بترا)- أمين الرواشدة -تأهل فريق جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا للمشاركة في مسابقة هواوي العالمية للابتكار، والتي ستقام في نهاية شهر أيار بالصين، وحقق الفريق التأهل بعد مشاركته في المسابقة على مستوى الشرق الأوسط و آسيا الوسطى.

واشتملت المسابقة على مرحلتين؛ حيث شارك أكثر من 30 فريقًا في المرحلة الأولى، وتأهل 11 فريقًا منها، بينما جرى في المرحلة الثانية استعراض المشاريع أمام لجنة التحكيم، ونجح فريق جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالتأهل إلى النهائيات، بالإضافة إلى فرق من العراق والباكستان.

وضم الفريق المتأهل كلا من الطلبة: محمد خواجة، قصي عبده، محمد ماضي، وبإشراف مدير مركز الاستشارات والتدريب في الجامعة الدكتور عمار عودة.

وأعربت رئيس الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، اليوم الاثنين، عن فخرها بتأهل الفريق، مؤكدة أهمية دعم الطلاب في تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم في مجال التكنولوجيا والابتكار.

وأشارت إلى الدعم المتواصل من سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمناء الجامعة في تعزيز وتطوير بيئة البحث والابتكار في الجامعة، حيث قامت الجامعة بطرح برامج تعزز الابتكار والإبداع، وتوفر الدعم المالي والتدريب والاستشارات بدءاً من احتضان الفكرة الريادية وصولاً إلى إنشاء شركات ومشاريع مجتمعية.

من جانبه، أوضح مشرف المسابقة الدكتور عمار عودة أن المسابقة تقوم على تنمية الأفكار الإبداعية باستخدام تطبيقات هواوي والحوسبة السحابية، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي.

--(بترا)

أ ر/أز/ هـ ح

01/04/2024 18:38:17