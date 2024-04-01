جامعة الأميرة سمية تتأهل للمشاركة في مسابقة هواوي العالمية للابتكار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من نيسان (بترا)- أمين الرواشدة -تأهل فريق جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا للمشاركة في مسابقة هواوي العالمية للابتكار، والتي ستقام في نهاية شهر أيار بالصين، وحقق الفريق التأهل بعد مشاركته في المسابقة على مستوى الشرق الأوسط و آسيا الوسطى.
واشتملت المسابقة على مرحلتين؛ حيث شارك أكثر من 30 فريقًا في المرحلة الأولى، وتأهل 11 فريقًا منها، بينما جرى في المرحلة الثانية استعراض المشاريع أمام لجنة التحكيم، ونجح فريق جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالتأهل إلى النهائيات، بالإضافة إلى فرق من العراق والباكستان.
وضم الفريق المتأهل كلا من الطلبة: محمد خواجة، قصي عبده، محمد ماضي، وبإشراف مدير مركز الاستشارات والتدريب في الجامعة الدكتور عمار عودة.
وأعربت رئيس الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، اليوم الاثنين، عن فخرها بتأهل الفريق، مؤكدة أهمية دعم الطلاب في تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم في مجال التكنولوجيا والابتكار.
وأشارت إلى الدعم المتواصل من سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمناء الجامعة في تعزيز وتطوير بيئة البحث والابتكار في الجامعة، حيث قامت الجامعة بطرح برامج تعزز الابتكار والإبداع، وتوفر الدعم المالي والتدريب والاستشارات بدءاً من احتضان الفكرة الريادية وصولاً إلى إنشاء شركات ومشاريع مجتمعية.
من جانبه، أوضح مشرف المسابقة الدكتور عمار عودة أن المسابقة تقوم على تنمية الأفكار الإبداعية باستخدام تطبيقات هواوي والحوسبة السحابية، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي.
--(بترا)
أ ر/أز/ هـ ح
01/04/2024 18:38:17
MENAFN01042024000117011021ID1108045179
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