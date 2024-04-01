صدور تعديل أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من نيسان (بترا)- صدر في عدد الجريدة الرسمية، الصادر اليوم، موافقة مجلس الوزراء على تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف/ تشرين الثاني 2021، فيما يتعلق بإيصال التيار الكهربائي للمشاريع الإنتاجية والاستثمارية والصناعية الواقعة خارج التنظيم.

وجاء القرار لغايات تشجيع الاستثمار والمساهمة في توفير فرص العمل للمجتمع المحلي والحد من البطالة، بحيث يصبح إيصال التيار الكهربائي للمشاريع الإنتاجية والاستثمارية والصناعية الواقعة خارج التنظيم، على أن تكون مساهمة فلس الريف في هذه المشاريع بمبلغ 60 ألف دينار كحد أقصى.

وبحسب القرار، فإن الحد الأقصى للمساهمة من فلس الريف يكون مرتبطا بالحد الأدنى لعدد فرص العمل التي يوفرها المشروع للأردنيين، بحيث تكون المساهمة 20 ألف دينار في حال كان الحد الأدنى لفرص العمل 4 فرص، و30 ألفا في حال كان عدد فرص العمل 6 فرص، و40 ألفا في حال كانت 8 فرص، و50 ألفا في حال كانت 10 فرص، و60 ألف دينار في حال كانت أكثر من 10 فرص عمل.

كما يشترط للاستفادة من هذا القرار أن يكون مالك المشروع أردني الجنسية، وحاصلا على جميع التراخيص والموافقات من الجهات الحكومية لمشروع قائم بنسبة لا تقل عن (50 بالمئة)، وأن يقدم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، وتعهدا بالالتزام بتشغيل العمالة الأردنية الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع حال تشغيله وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

--(بترا)

م ف/ ن ح/ هـ ح

01/04/2024 18:13:31