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تأجيل منح رخص استيراد القمح حتى نهاية آب المقبل

4/1/2024 2:35:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من نيسان (بترا)- قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين تأجيل منح رخص استيراد مادة القمح، والخاضع للبندين الجمركيين (10011900) و(10019900) لجميع الطلبات حتى نهاية شهر آب المقبل.
واستند القرار رقم 26 لسنة 2024 لأحكام المادة 1 والمادة 10 من القرار رقم 61 لسنة 2018.
--(بترا)
ع ن/أز/ ه ح
01/04/2024 18:07:47

MENAFN01042024000117011021ID1108045175

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