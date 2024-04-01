3778 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من نيسان (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 3778 طنا، منها 2998 طن خضار، و552 طن فواكه، و227 طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 30 و50 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35، والبطاطا بين 40 و60، والبندورة بين 7 و15، والجزر بين 25 و40، والخيار بين 30 و50، والزهرة بين 10 و20، والليمون بين 25 و50، والموز البلدي بين 50 و80 قرشا.

--(بترا)

رح/رق

01/04/2024 17:28:52