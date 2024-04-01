منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزيرة التنمية الاجتماعية غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من نيسان (بترا)- تعقد وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "وزارة التنمية الاجتماعية.. إنجاز وتحديات" في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الثلاثاء في مبنى وزارة الاتصال.

ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين للحديث لوسائل الإعلام حول القضايا والمواضيع العامة.

ويتمحور اللقاء حول عدة موضوعات أبرزها، الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وتشبيكها مع مسارات التحديث الثلاثة؛ السياسية والاقتصادية والإدارية، والتشريعات القانونية لوزارة التنمية كقانون التنمية الاجتماعية الجديد، إضافة للتطورات على الخطة العشرية لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة ببدائل الإيواء.

ودعت وزارة الاتصال الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء إلى الحضور قبل ربع ساعة وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عملهم لدى أيّ من وسائل الإعلام.

--(بترا)

هـ أ/ن ح/رق

01/04/2024 17:10:57