الاونروا: لم يطرأ تحسن بحجم الإمدادات في قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من نيسان (بترا) أمجد الشوا- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، إنه لم يطرأ أي تغيير كبير على حجم الإمدادات التي تدخل غزة أو تحسن في إمكانية الوصول إلى شمال قطاع غزة.
وأشارت في تقرير صدر اليوم إلى أنه خلال الفترة من 1 وحتى 30 شهر آذار تم عبور ما معدله 159 شاحنة مساعدات يوميا، وبلغ أعلى رقم تم تسجيله هذا الشهر هو يوم 28 آذار، عندما دخلت 264 شاحنة غزة عبر معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح البري، ولا يزال هذا أقل بكثير من القدرة التشغيلية لكلا المعبرين الحدوديين والهدف المتمثل في 500 شاحنة في اليوم.
ولفتت إلى أنه منذ 7 تشرين الأول تم تسليم الطحين لأكثر من 1,8 مليون شخص (85% من السكان)، بالإضافة إلى تلقي ما يقرب من 600,000 شخص طرودا غذائية طارئة، فيما تم تقديم حوالي 3,6 مليون استشارة للمرضى في المراكز الصحية والنقاط الصحية، مؤكدة أنها تواصل توفير تخزين وتوزيع السلع الغذائية للوكالات الأخرى.
وقالت "الاونروا": "حتى 30 آذار، أصبح العدد الإجمالي للزملاء الذين قتلوا منذ بدء الأعمال العدائية 173 زميلا بزيادة زميلين"، موضحة أنه نزح ما يصل إلى 1,7 مليون شخص (أكثر من 75 بالمئة من السكان) في مختلف أنحاء قطاع غزة حتى 30 آذار الماضي، بعضهم عدة مرات، ويتم إجبار العائلات على الانتقال بشكل متكرر بحثا عن الأمان.
وأشارت إلى أنه في أعقاب القصف الإسرائيلي المكثف والقتال في خان يونس والمناطق الوسطى في الأيام الأخيرة، انتقل عدد كبير من النازحين مرة أخرى إلى الجنوب.
--(بترا)
أ ش/ ع س
01/04/2024 16:54:16
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