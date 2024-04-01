الاونروا: لم يطرأ تحسن بحجم الإمدادات في قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة الأول من نيسان (بترا) أمجد الشوا- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، إنه لم يطرأ أي تغيير كبير على حجم الإمدادات التي تدخل غزة أو تحسن في إمكانية الوصول إلى شمال قطاع غزة.

وأشارت في تقرير صدر اليوم إلى أنه خلال الفترة من 1 وحتى 30 شهر آذار تم عبور ما معدله 159 شاحنة مساعدات يوميا، وبلغ أعلى رقم تم تسجيله هذا الشهر هو يوم 28 آذار، عندما دخلت 264 شاحنة غزة عبر معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح البري، ولا يزال هذا أقل بكثير من القدرة التشغيلية لكلا المعبرين الحدوديين والهدف المتمثل في 500 شاحنة في اليوم.

ولفتت إلى أنه منذ 7 تشرين الأول تم تسليم الطحين لأكثر من 1,8 مليون شخص (85% من السكان)، بالإضافة إلى تلقي ما يقرب من 600,000 شخص طرودا غذائية طارئة، فيما تم تقديم حوالي 3,6 مليون استشارة للمرضى في المراكز الصحية والنقاط الصحية، مؤكدة أنها تواصل توفير تخزين وتوزيع السلع الغذائية للوكالات الأخرى.

وقالت "الاونروا": "حتى 30 آذار، أصبح العدد الإجمالي للزملاء الذين قتلوا منذ بدء الأعمال العدائية 173 زميلا بزيادة زميلين"، موضحة أنه نزح ما يصل إلى 1,7 مليون شخص (أكثر من 75 بالمئة من السكان) في مختلف أنحاء قطاع غزة حتى 30 آذار الماضي، بعضهم عدة مرات، ويتم إجبار العائلات على الانتقال بشكل متكرر بحثا عن الأمان.

وأشارت إلى أنه في أعقاب القصف الإسرائيلي المكثف والقتال في خان يونس والمناطق الوسطى في الأيام الأخيرة، انتقل عدد كبير من النازحين مرة أخرى إلى الجنوب.

--(بترا)

أ ش/ ع س

01/04/2024 16:54:16