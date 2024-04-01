جمهور الفيصلي والوحدات يجسدان الروح الرياضية بابهى صورها

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من نيسان (بترا)- جسد جمهور فريقي الفيصلي والوحدات الروح الرياضية بأبهى صورها، على مدرجات ستاد عمان الدولي، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس، ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة القدم.
وشهدت المباراة فوز الفيصلي على الوحدات بنتيجة 2-0 في مباراة شابها الروح الرياضية العالية، وتبادل للتحية بين الجمهورين اللذين كانا على قدر المسؤولية في مثل هذه الظروف.
وعكس الجمهوران خلال مجريات المباراة، حالة اللحمة بين أبناء الشارع الأردني بجميع أطيافه، كما أكدا دعمهما لقطاع
غزة مقتدين بجلالة الملك عبدالله الثاني الذي يبذل جهدا كبيرا لإيقاف العدوان.
وظهر الجمهوران في الكثير من الأوقات يهتفان بصوت واحد دعما لغزة، كما رسما لوحات جميلة على المدرجات تؤكد روحهما الرياضية، وترسل رسائل سياسية داعمة لغزة.
وقال مشجع فريق الفيصلي محمد بني سلمان إن مدرجات ستاد عمان في مباراة الفيصلي والوحدات أكدت رقي تفكير المشجع الأردني الذي لم يلتفت لنتيجة المباراة بقدر حرصه على إرسال رسائل داعمة للأهل في غزة، وهو ما جسده جمهور الفريقين.
وقال في تصريح لـ(بترا)، إن مباراة أمس أكدت وحدة صف الشعب الأردني الذي يقف صفا واحدا خلف قيادته الهاشمية الداعمة أيضا لغزة، حيث نرى يوميا جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الدولية الساعية لإيقاف العدوان.
بدوره، اعتبر مشجع الوحدات مالك محمد أن المباراة شهدت هتافات رياضية مميزة، وتبادل الجمهوران التحية وهو أمر يعكس وعي الجمهور الذي يرى أن الوقت الحالي يتطلب تضافرا وتعاضدا بين الجميع في الأردن، لنصرة الأشقاء، وهذا هو حال الأردن قيادة وحكومة وشعبا.
يشار إلى أن الكثير من متابعي مباراة الفيصلي والوحدات، أكدوا رقي الجمهور الأردني في مباراة يوم أمس، وهو أمر يجسد الوعي الجماهيري الذي يرفض وينبذ أي مندسين يحاولون الإساءة للأردن ومواقفه، وهذا ما أكدته مدرجات ستاد عمان في مباراة القطبين الفيصلي والوحدات.
--(بترا)
خ خ / ع س/ف ق
01/04/2024 16:50:17
MENAFN01042024000117011021ID1108045168
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