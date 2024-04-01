جمهور الفيصلي والوحدات يجسدان الروح الرياضية بابهى صورها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من نيسان (بترا)- جسد جمهور فريقي الفيصلي والوحدات الروح الرياضية بأبهى صورها، على مدرجات ستاد عمان الدولي، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس، ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة القدم.

وشهدت المباراة فوز الفيصلي على الوحدات بنتيجة 2-0 في مباراة شابها الروح الرياضية العالية، وتبادل للتحية بين الجمهورين اللذين كانا على قدر المسؤولية في مثل هذه الظروف.

وعكس الجمهوران خلال مجريات المباراة، حالة اللحمة بين أبناء الشارع الأردني بجميع أطيافه، كما أكدا دعمهما لقطاع

غزة مقتدين بجلالة الملك عبدالله الثاني الذي يبذل جهدا كبيرا لإيقاف العدوان.

وظهر الجمهوران في الكثير من الأوقات يهتفان بصوت واحد دعما لغزة، كما رسما لوحات جميلة على المدرجات تؤكد روحهما الرياضية، وترسل رسائل سياسية داعمة لغزة.

وقال مشجع فريق الفيصلي محمد بني سلمان إن مدرجات ستاد عمان في مباراة الفيصلي والوحدات أكدت رقي تفكير المشجع الأردني الذي لم يلتفت لنتيجة المباراة بقدر حرصه على إرسال رسائل داعمة للأهل في غزة، وهو ما جسده جمهور الفريقين.

وقال في تصريح لـ(بترا)، إن مباراة أمس أكدت وحدة صف الشعب الأردني الذي يقف صفا واحدا خلف قيادته الهاشمية الداعمة أيضا لغزة، حيث نرى يوميا جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الدولية الساعية لإيقاف العدوان.

بدوره، اعتبر مشجع الوحدات مالك محمد أن المباراة شهدت هتافات رياضية مميزة، وتبادل الجمهوران التحية وهو أمر يعكس وعي الجمهور الذي يرى أن الوقت الحالي يتطلب تضافرا وتعاضدا بين الجميع في الأردن، لنصرة الأشقاء، وهذا هو حال الأردن قيادة وحكومة وشعبا.

يشار إلى أن الكثير من متابعي مباراة الفيصلي والوحدات، أكدوا رقي الجمهور الأردني في مباراة يوم أمس، وهو أمر يجسد الوعي الجماهيري الذي يرفض وينبذ أي مندسين يحاولون الإساءة للأردن ومواقفه، وهذا ما أكدته مدرجات ستاد عمان في مباراة القطبين الفيصلي والوحدات.

--(بترا)

خ خ / ع س/ف ق

01/04/2024 16:50:17