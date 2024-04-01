تراجع الإسترليني امام الدولار واليورو

تراجع الإسترليني امام الدولار واليورو
التاريخ
4/1/2024 2:34:58 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن الأول من نيسان (بترا)- تراجع الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين أمام الدولار والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).
ووفق ما جاء في التقارير المالية البريطانية اليوم، انخفض الاسترليني مقابل العملتين بنسبة 0.23 بالمئة أمام الدولار ليصل عند 1.2607 دولار، وبنسبة 0.12 بالمئة مقابل اليورو عند 1.1695 يورو.
--(بترا)
رش/ ف م
01/04/2024 16:44:55
MENAFN01042024000117011021ID1108045167
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