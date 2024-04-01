تراجع الإسترليني امام الدولار واليورو

لندن الأول من نيسان (بترا)- تراجع الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين أمام الدولار والعملة الأوروبية الموحدة (يورو). ووفق ما جاء في التقارير المالية البريطانية اليوم، انخفض الاسترليني مقابل العملتين بنسبة 0.23 بالمئة أمام الدولار ليصل عند 1.2607 دولار، وبنسبة 0.12 بالمئة مقابل اليورو عند 1.1695 يورو. --(بترا) رش/ ف م 01/04/2024 16:44:55

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