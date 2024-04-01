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أوقاف البادية الشمالية تنظم المجلس العلمي الهاشمي الثالث

4/1/2024 2:34:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

البادية الشمالية الأول من نيسان (بترا)- نظمت مديرية أوقاف البادية الشمالية اليوم الاثنين، المجلس العلمي الهاشمي الثالث لهذا العام بعنوان"كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله ".
وقال الدكتور علي الشرفات في المجلس الذي رعاه مدير قضاء أم الجمال احمد العدوان، إن القاضي عياض كان عالما في علوم الفقه وطلب العلم في سن متأخرة وفاق كل أقرانه في العلم والعمل، مشيرا إلى براعته في جمع علوم الشريعة وعلم الحديث حيث كان إماما من أئمة الحديث واللغة لفصاحته وبلاغته.
وتحدث الدكتور محمد المساعيد عن التقسيمات الأربعة في كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض، حيث المقدمات في أول قسمين، والقسم الأساس، هو القسم الثالث المتعلق بما يجب للرسول عليه الصلاة والسلام من الصفات وما يستحيل عليه وما يجوز عليه، وهذا يعد من صلب كتب الاعتقاد، فيما جاء القسم الأخير بحكم النتيجة لما سبق.
--(بترا)
ه ق/م ف
01/04/2024 16:37:47

MENAFN01042024000117011021ID1108045166

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