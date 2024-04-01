أوقاف البادية الشمالية تنظم المجلس العلمي الهاشمي الثالث

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البادية الشمالية الأول من نيسان (بترا)- نظمت مديرية أوقاف البادية الشمالية اليوم الاثنين، المجلس العلمي الهاشمي الثالث لهذا العام بعنوان"كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله ".
وقال الدكتور علي الشرفات في المجلس الذي رعاه مدير قضاء أم الجمال احمد العدوان، إن القاضي عياض كان عالما في علوم الفقه وطلب العلم في سن متأخرة وفاق كل أقرانه في العلم والعمل، مشيرا إلى براعته في جمع علوم الشريعة وعلم الحديث حيث كان إماما من أئمة الحديث واللغة لفصاحته وبلاغته.
وتحدث الدكتور محمد المساعيد عن التقسيمات الأربعة في كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض، حيث المقدمات في أول قسمين، والقسم الأساس، هو القسم الثالث المتعلق بما يجب للرسول عليه الصلاة والسلام من الصفات وما يستحيل عليه وما يجوز عليه، وهذا يعد من صلب كتب الاعتقاد، فيما جاء القسم الأخير بحكم النتيجة لما سبق.
--(بترا)
ه ق/م ف
01/04/2024 16:37:47
MENAFN01042024000117011021ID1108045166
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.