القبض على مطلوب مصنّف بالخطر جداً ومسلّح بمداهمة غرب البلقاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من نيسان(بترا) - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ قوّة أمنية من إدارة البحث الجنائي قامت بجمع المعلومات حول أحد الأشخاص المطلوبين والمصنّفين بالخطرين جداً والمسلّحين ( بحقه 33 طلبا أمنيًا بقضايا القتل والمخدرات وغيرها ) وتحديد مكان وجوده في إحدى مناطق غرب البلقاء.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ القوّة الأمنيّة داهمت ذلك المطلوب ، إذ حاول فور مشاهدته القوة الفرار من المكان بواسطة مركبة كانت بحوزته حيث تمت ملاحقته وأُلقي القبض عليه بعد أنّ تعرّضت مركبته لحادث انقلاب وأسعف للمستشفى وهو قيد العلاج .

وأكّد الناطق الإعلامي أنه ضبط بحوزته ثلاثة أسلحة نارية وكمية من الذخيرة الحيّة وكمية من الحشيش المخدر وستتم إحالته لمصادر طلباته فور استكمال التحقيقات.

--(بترا)

ل م/ ف م

01/04/2024 16:34:18