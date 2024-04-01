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القبض على مطلوب مصنّف بالخطر جداً ومسلّح بمداهمة غرب البلقاء

4/1/2024 2:34:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من نيسان(بترا) - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ قوّة أمنية من إدارة البحث الجنائي قامت بجمع المعلومات حول أحد الأشخاص المطلوبين والمصنّفين بالخطرين جداً والمسلّحين ( بحقه 33 طلبا أمنيًا بقضايا القتل والمخدرات وغيرها ) وتحديد مكان وجوده في إحدى مناطق غرب البلقاء.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ القوّة الأمنيّة داهمت ذلك المطلوب ، إذ حاول فور مشاهدته القوة الفرار من المكان بواسطة مركبة كانت بحوزته حيث تمت ملاحقته وأُلقي القبض عليه بعد أنّ تعرّضت مركبته لحادث انقلاب وأسعف للمستشفى وهو قيد العلاج .
وأكّد الناطق الإعلامي أنه ضبط بحوزته ثلاثة أسلحة نارية وكمية من الذخيرة الحيّة وكمية من الحشيش المخدر وستتم إحالته لمصادر طلباته فور استكمال التحقيقات.
--(بترا)
ل م/ ف م
01/04/2024 16:34:18

MENAFN01042024000117011021ID1108045165

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