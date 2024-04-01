التعليم العالي: تأجيل إعلان أسماء الطلبة المرشحين للمنح والقروض

التعليم العالي: تأجيل إعلان أسماء الطلبة المرشحين للمنح والقروض
التاريخ
4/1/2024 2:34:55 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من نيسان (بترا) أمين الرواشدة- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تأجيل إعلان أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023-2024، والذي كان مقرراً اليوم الاثنين، ولمدة 48 ساعة عمل إضافية بسبب الحاجة لمزيد من الوقت للإعلان عن النتائج بأعلى مستوى من الدقة والشفافية، وتعتذر الوزارة عن هذا التأخير لأسباب خارجة عن إرادتها.
--(بترا)
أ ر/ ع س/رق
01/04/2024 16:11:47
MENAFN01042024000117011021ID1108045163
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