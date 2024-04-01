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التعليم العالي: تأجيل إعلان أسماء الطلبة المرشحين للمنح والقروض

4/1/2024 2:34:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من نيسان (بترا) أمين الرواشدة- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تأجيل إعلان أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023-2024، والذي كان مقرراً اليوم الاثنين، ولمدة 48 ساعة عمل إضافية بسبب الحاجة لمزيد من الوقت للإعلان عن النتائج بأعلى مستوى من الدقة والشفافية، وتعتذر الوزارة عن هذا التأخير لأسباب خارجة عن إرادتها.
--(بترا)
أ ر/ ع س/رق
01/04/2024 16:11:47

MENAFN01042024000117011021ID1108045163

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