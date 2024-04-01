زين تُواصل دعم مسيرة أبطالها البارالمبيين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان الأول من نيسان (بترا)- أعلنت شركة زين الأردن، تجديد رعاية أبطالها من لاعبي الرياضات البارالمبية، الذين تحتضنهم منذ عدّة أعوام، وتدعم مسيرتهم الرياضية الحافلة بالإنجازات، ليمثلوا الأردن في البطولات والمحافل الرياضية المحلية والدولية والعالمية.

وبحسب بيان للشركة اليوم الأحد، يأتي التجديد استكمالاً لجهود الشركة ودورها المحوري في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والمساهمة في بناء مجتمع أكثر شمولاً وإدماجاً، والتزاماً منها بتحقيق الهدفين العاشر "الحد من أوجه عدم المساواة" والسابع عشر" عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، من أهداف التنمية المُستدامة التي تتبناها زين.

وتضم قائمة أبطال زين البارالمبيين كلا من عدّاء زين الكفيف سهيل النشاش، ولاعبة كرة الطاولة فاطمة العزام، وبطل رمي الجُلة جميل شبلي، وأبطال رفع الأثقال من ذوي الإعاقة معتز الجنيدي، وثروة الحجاج، وعمر قرادة، وأسماء شكري، إضافةً إلى عبدالكريم الخطاب الذي حقق اخيرا رقماً عالمياً جديداً برفعه لوزن 260 كغم وتُوّج بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية 2024 في الشارقة.

--(بترا)

غ ح/ ف م

01/04/2024 16:00:49