زين تُواصل دعم مسيرة أبطالها البارالمبيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان الأول من نيسان (بترا)- أعلنت شركة زين الأردن، تجديد رعاية أبطالها من لاعبي الرياضات البارالمبية، الذين تحتضنهم منذ عدّة أعوام، وتدعم مسيرتهم الرياضية الحافلة بالإنجازات، ليمثلوا الأردن في البطولات والمحافل الرياضية المحلية والدولية والعالمية.
وبحسب بيان للشركة اليوم الأحد، يأتي التجديد استكمالاً لجهود الشركة ودورها المحوري في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والمساهمة في بناء مجتمع أكثر شمولاً وإدماجاً، والتزاماً منها بتحقيق الهدفين العاشر "الحد من أوجه عدم المساواة" والسابع عشر" عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، من أهداف التنمية المُستدامة التي تتبناها زين.
وتضم قائمة أبطال زين البارالمبيين كلا من عدّاء زين الكفيف سهيل النشاش، ولاعبة كرة الطاولة فاطمة العزام، وبطل رمي الجُلة جميل شبلي، وأبطال رفع الأثقال من ذوي الإعاقة معتز الجنيدي، وثروة الحجاج، وعمر قرادة، وأسماء شكري، إضافةً إلى عبدالكريم الخطاب الذي حقق اخيرا رقماً عالمياً جديداً برفعه لوزن 260 كغم وتُوّج بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية 2024 في الشارقة.
--(بترا)
غ ح/ ف م
01/04/2024 16:00:49
MENAFN01042024000117011021ID1108045162
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