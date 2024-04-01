مذكرة بين مؤسسة ولي العهد ونادي خريجي الجامعة الأميركية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من نيسان(بترا)- وقعت مؤسسة ولي العهد أخيرا، مذكرة تفاهم مع نادي خريجي الجامعة الأميركية في بيروت بالأردن، هدفت إلى تعزيز أطر التعاون بشأن الفرص التعليمية المتاحة للشباب والشابات في الأردن.
وقع المذكرة عن المؤسسة المدير التنفيذي الدكتورة تمام منكو، وعن نادي خريجي الجامعة الأميركية في بيروت بالأردن رئيسه هيا الإمام، في مقر مؤسسة ولي العهد في عمّان.
ونصت المذكرة التي تستمر ثلاث سنوات، على العمل بشكل مشترك وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على اختيار عدد من الطلبة الأردنيين المتميزين أكاديمياً ممن أنهوا مرحلة الثانوية العامة من جميع محافظات المملكة، للتنافس على منح جامعية تتيح لهم فرصة الدراسة في الجامعة الأميركية في بيروت أو حرمها الجديد في مدينة بافوس في جمهورية قبرص.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة ولي العهد تؤمن بشكل كبير بمبدأ شراكات العمل، وتحرص على تعزيز شراكاتها لتحقيق أهداف عملها الإستراتيجيّة وجذب الفرص للشباب، والمتمثّلة بتحقيق رؤية "شباب قادر لأردن طموح".
وفي السياق ذاته، تأسس نادي خريجي الجامعة الأميركية في بيروت بالأردن في العام 1972، كجمعية ثقافية وعلمية واجتماعية غير ربحية تضم الآلاف من الخريجين، وتعمل كحلقة وصل بين الجامعة الأميركية في بيروت وخريجيها في الأردن وجمعهم في المناسبات المختلفة.
--(بترا)
ب ح/ف م/ف ق
01/04/2024 15:56:02
MENAFN01042024000117011021ID1108045159
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.