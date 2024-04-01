مذكرة بين مؤسسة ولي العهد ونادي خريجي الجامعة الأميركية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من نيسان(بترا)- وقعت مؤسسة ولي العهد أخيرا، مذكرة تفاهم مع نادي خريجي الجامعة الأميركية في بيروت بالأردن، هدفت إلى تعزيز أطر التعاون بشأن الفرص التعليمية المتاحة للشباب والشابات في الأردن.

وقع المذكرة عن المؤسسة المدير التنفيذي الدكتورة تمام منكو، وعن نادي خريجي الجامعة الأميركية في بيروت بالأردن رئيسه هيا الإمام، في مقر مؤسسة ولي العهد في عمّان.

ونصت المذكرة التي تستمر ثلاث سنوات، على العمل بشكل مشترك وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على اختيار عدد من الطلبة الأردنيين المتميزين أكاديمياً ممن أنهوا مرحلة الثانوية العامة من جميع محافظات المملكة، للتنافس على منح جامعية تتيح لهم فرصة الدراسة في الجامعة الأميركية في بيروت أو حرمها الجديد في مدينة بافوس في جمهورية قبرص.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة ولي العهد تؤمن بشكل كبير بمبدأ شراكات العمل، وتحرص على تعزيز شراكاتها لتحقيق أهداف عملها الإستراتيجيّة وجذب الفرص للشباب، والمتمثّلة بتحقيق رؤية "شباب قادر لأردن طموح".

وفي السياق ذاته، تأسس نادي خريجي الجامعة الأميركية في بيروت بالأردن في العام 1972، كجمعية ثقافية وعلمية واجتماعية غير ربحية تضم الآلاف من الخريجين، وتعمل كحلقة وصل بين الجامعة الأميركية في بيروت وخريجيها في الأردن وجمعهم في المناسبات المختلفة.

--(بترا)

ب ح/ف م/ف ق

01/04/2024 15:56:02