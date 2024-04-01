الضريبة تدعو المكلفين تقديم إقرارات دخل 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من نيسان (بترا)- دعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، المكلفين ممن لم يقوموا بتقديم إقرار ضريبة الدخل عن السنة المالية 2023، للمبادرة الى تقديمها ودفع المبالغ المعلنة فيها إلكترونيا قبل نهاية 30 نيسان الحالي وهو آخر موعد قانوني لتقديم إقرار ضريبة الدخل عن عام 2023.

وأشار إلى ضرورة مراعاة تعبئة الإقرارات الضريبية بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن دخولهم الحقيقية والصحيحة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2023.

وبخصوص الموظفين والمستخدمين ممن يتقاضون رواتب وأجور شهرية، أكد أبو علي أنهم ملزمون بتقديم إقرار ضريبة الدخل إذا تجاوز الدخل الإجمالي السنوي 9 آلاف دينار لغير المعيل و18 ألف دينار للمعيل وأن الاقتطاع الشهري لضريبة الدخل من رواتبهم وأجورهم من قبل الدائرة المالية للمؤسسة أو المنشأة أو الشركة لا يعفي الذين تتجاوز دخولهم السنوية الحد المقرر للإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل سنويا.

كما دعا المتقاعدين كافة ممن تزيد رواتبهم التقاعدية شهريا على 2500 دينار إلى تقديم إقرار ضريبة الدخل عن السنة المالية 2023.

وأكد أبو علي أن التأخر بتقديم إقرار ضريبة الدخل عن الموعد القانوني الذي ينتهي في 30 نيسان الحالي سيعرض المكلف لغرامة تتراوح بين 100 و500 دينار، إضافة إلى تعرضه للتقدير الأولي والإداري.

ومن جهة أخرى، دعا مدير عام دائرة الضريبة أصحاب ومدراء الشركات والمنشآت والمهنيين والحرفيين والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى ضرورة التأكد من قيام المدراء الماليين أو المحاسبين أو المفوضين لديهم بتسجيل هذه الشركات والمنشآت ونشاط المهنيين والحرفيين الأفراد بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني وإصدار الفواتير أصوليا من خلال النظام أو من خلال الربط الإلكتروني بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني.

وفي حال عدم قيامهم بالتسجيل بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني حتى الآن ضرورة الإسراع بالتسجيل في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني وتوفيق أوضاعهم مع متطلبات النظام بأسرع وقت ممكن تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.

وبإمكان المكلفين التسجيل بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني من خلال رابط التسجيل بالنظام :، وانه يمكن التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف أو تطبيق الواتس آب على هاتف رقم 062222130 أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للإرشاد وتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم وكذلك مساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم إلكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.

--(بترا)

رش/رق/

01/04/2024 15:52:40