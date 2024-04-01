الضريبة تدعو المكلفين تقديم إقرارات دخل 2023

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من نيسان (بترا)- دعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، المكلفين ممن لم يقوموا بتقديم إقرار ضريبة الدخل عن السنة المالية 2023، للمبادرة الى تقديمها ودفع المبالغ المعلنة فيها إلكترونيا قبل نهاية 30 نيسان الحالي وهو آخر موعد قانوني لتقديم إقرار ضريبة الدخل عن عام 2023.
وأشار إلى ضرورة مراعاة تعبئة الإقرارات الضريبية بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن دخولهم الحقيقية والصحيحة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2023.
وبخصوص الموظفين والمستخدمين ممن يتقاضون رواتب وأجور شهرية، أكد أبو علي أنهم ملزمون بتقديم إقرار ضريبة الدخل إذا تجاوز الدخل الإجمالي السنوي 9 آلاف دينار لغير المعيل و18 ألف دينار للمعيل وأن الاقتطاع الشهري لضريبة الدخل من رواتبهم وأجورهم من قبل الدائرة المالية للمؤسسة أو المنشأة أو الشركة لا يعفي الذين تتجاوز دخولهم السنوية الحد المقرر للإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل سنويا.
كما دعا المتقاعدين كافة ممن تزيد رواتبهم التقاعدية شهريا على 2500 دينار إلى تقديم إقرار ضريبة الدخل عن السنة المالية 2023.
وأكد أبو علي أن التأخر بتقديم إقرار ضريبة الدخل عن الموعد القانوني الذي ينتهي في 30 نيسان الحالي سيعرض المكلف لغرامة تتراوح بين 100 و500 دينار، إضافة إلى تعرضه للتقدير الأولي والإداري.
ومن جهة أخرى، دعا مدير عام دائرة الضريبة أصحاب ومدراء الشركات والمنشآت والمهنيين والحرفيين والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى ضرورة التأكد من قيام المدراء الماليين أو المحاسبين أو المفوضين لديهم بتسجيل هذه الشركات والمنشآت ونشاط المهنيين والحرفيين الأفراد بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني وإصدار الفواتير أصوليا من خلال النظام أو من خلال الربط الإلكتروني بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني.
وفي حال عدم قيامهم بالتسجيل بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني حتى الآن ضرورة الإسراع بالتسجيل في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني وتوفيق أوضاعهم مع متطلبات النظام بأسرع وقت ممكن تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.
وبإمكان المكلفين التسجيل بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني من خلال رابط التسجيل بالنظام :، وانه يمكن التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف أو تطبيق الواتس آب على هاتف رقم 062222130 أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للإرشاد وتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم وكذلك مساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم إلكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.
--(بترا)
رش/رق/
01/04/2024 15:52:40
MENAFN01042024000117011021ID1108045158
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