انخفاض عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من نيسان (بترا)- أظهرت البيانات الأولية لميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، إلى تسجيل عجز الحساب الجاري انخفاضا ملموسا خلال العام 2023 مقداره 1.46 مليار دينار ليسجل 1.25 مليار دينار، أو ما نسبته 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 7.8 بالمئة من الناتج خلال عام 2022.

وجاء الانخفاض في عجز الحساب الجاري في ضوء الانخفاض الملموس في عجز الميزان التجاري السلعي للمملكة بمقدار 901.2 مليون دينار 11 بالمئة، ليصل إلى 7.3 مليار دينار، وتسجيل الدخل السياحي نموا نسبته 27.4 بالمئة وبلوغه مستوى تاريخيا غير مسبوق عند 5.2 مليار دينار.

كما ارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1.4 بالمئة لتصل إلى 2.5 مليار دينار خلال عام 2023.

--(بترا)

رش/ف م/رق

01/04/2024 15:39:20