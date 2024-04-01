انخفاض عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من نيسان (بترا)- أظهرت البيانات الأولية لميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، إلى تسجيل عجز الحساب الجاري انخفاضا ملموسا خلال العام 2023 مقداره 1.46 مليار دينار ليسجل 1.25 مليار دينار، أو ما نسبته 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 7.8 بالمئة من الناتج خلال عام 2022.
وجاء الانخفاض في عجز الحساب الجاري في ضوء الانخفاض الملموس في عجز الميزان التجاري السلعي للمملكة بمقدار 901.2 مليون دينار 11 بالمئة، ليصل إلى 7.3 مليار دينار، وتسجيل الدخل السياحي نموا نسبته 27.4 بالمئة وبلوغه مستوى تاريخيا غير مسبوق عند 5.2 مليار دينار.
كما ارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1.4 بالمئة لتصل إلى 2.5 مليار دينار خلال عام 2023.
--(بترا)
رش/ف م/رق
01/04/2024 15:39:20
MENAFN01042024000117011021ID1108045157
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.