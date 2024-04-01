سحب قرعة الدوري النسوي للناشئات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من نيسان (بترا)- سحبت اليوم الاثنين، في مقر اتحاد كرة القدم، قرعة بطولة الدوري النسوي للناشئات تحت سن الـ15 عاما، لأندية النخبة والدرجات لموسم 2024.

وتنطلق منافسات بطولة دوري النخبة يوم الإثنين 15 الشهر الحالي، بمشاركة 5 فرق هي: الأرثوذكسي، والاتحاد، وعمان FC، والأهلي، والاستقلال.

وتشهد الجولة الأولى مواجهة الأرثوذكسي مع الاتحاد، فيما يلتقي عمان FC نظيره الأهلي.

وحسب التعليمات، تقام منافسات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين ذهابا وإيابا، ويتوج الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط بطلا للدوري النسوي - النخبة تحت 15 للموسم 2024، فيما يهبط آخر فريق على سلم الترتيب إلى مصاف أندية الدرجات للموسم المقبل.

في المقابل، تشارك فرق النصر، والحسين، والراية، والبترا، والمدرسة الإنجليزية الحديثة، ونشامى المستقبل، واتحاد الرصيفة، وعين الرياضي، واللاتين، في دوري الدرجات الذي ينطلق الثلاثاء 16 الشهر الحالي.

وحسب القرعة يلتقي في الجولة الأولى نشامى المستقبل مع العين الرياضي، واللاتين مع اتحاد الرصيفة، والمدرسة الإنجليزية الحديثة مع الراية، والنصر مع البترا.

وتقام مواجهات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتوج الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط بطلاً لدوري الدرجات، ويصعد مباشرة إلى مصاف أندية النخبة للموسم القادم.

--(بترا)

خ خ/ف م

01/04/2024 15:32:40