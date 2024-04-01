سحب قرعة الدوري النسوي للناشئات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من نيسان (بترا)- سحبت اليوم الاثنين، في مقر اتحاد كرة القدم، قرعة بطولة الدوري النسوي للناشئات تحت سن الـ15 عاما، لأندية النخبة والدرجات لموسم 2024.
وتنطلق منافسات بطولة دوري النخبة يوم الإثنين 15 الشهر الحالي، بمشاركة 5 فرق هي: الأرثوذكسي، والاتحاد، وعمان FC، والأهلي، والاستقلال.
وتشهد الجولة الأولى مواجهة الأرثوذكسي مع الاتحاد، فيما يلتقي عمان FC نظيره الأهلي.
وحسب التعليمات، تقام منافسات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين ذهابا وإيابا، ويتوج الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط بطلا للدوري النسوي - النخبة تحت 15 للموسم 2024، فيما يهبط آخر فريق على سلم الترتيب إلى مصاف أندية الدرجات للموسم المقبل.
في المقابل، تشارك فرق النصر، والحسين، والراية، والبترا، والمدرسة الإنجليزية الحديثة، ونشامى المستقبل، واتحاد الرصيفة، وعين الرياضي، واللاتين، في دوري الدرجات الذي ينطلق الثلاثاء 16 الشهر الحالي.
وحسب القرعة يلتقي في الجولة الأولى نشامى المستقبل مع العين الرياضي، واللاتين مع اتحاد الرصيفة، والمدرسة الإنجليزية الحديثة مع الراية، والنصر مع البترا.
وتقام مواجهات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتوج الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط بطلاً لدوري الدرجات، ويصعد مباشرة إلى مصاف أندية النخبة للموسم القادم.
--(بترا)
خ خ/ف م
01/04/2024 15:32:40
MENAFN01042024000117011021ID1108045155
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