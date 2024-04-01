وزير الأوقاف يفتتح مسجد النبأ في ماركا الشماليّة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من نيسان (بترا)- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الاثنين، مسجد النبأ في لواء ماركا الشماليّة.

وقال الخلايلة بحضور متصرف اللواء أحمد الزبون، "نحمد الله تعالى أن جمعنا في بيت من بيوت الله في العشر الأواخر من رمضان شهر القرآن والرحمة والغفران نفرح ونحتفل ببناء بيتٍ من بيوت الله"، مشيرا إلى أن بناء المساجد من أفضل البر بالوالدين وصدقة جارية عنهما.

وأضاف، أن عمارة المساجد تنقسم إلى نوعين، الأولى مادية تكون من خلال البناء والصيانة والترميم، والثانية معنوية تقوم على قراءة القرآن الكريم وتلاوته والدعاء والصلاة وحلقات الذكر.

ولفت الخلايلة، إلى أن النبي الكريم عند وصوله إلى مشارف المدينة المنورة قام ببناء مسجد قباء، وعند دخوله إلى المدينة شرع ببناء المسجد النبوي لدور المسجد في بناء الإنسان والأمة، لافتا إلى أن ذكر الرجولة في القرآن الكريم لطالما كان مقترناً بمواطن القوة ومنها بناء وعمارة المساجد.

وشُيّد المسجد بتبرعٍ من أبناء المرحوم عبدالمهدي العبداللات عن روحه وروح والدتهم فضة الشطار، وذلك على أرض مساحتها 750 مترا ومساحة بناء 1200 متر.

ويتألف المسجد من 3 طوابق، يتضمن مصليات للرجال والنساء، ودارا للقرآن الكريم، ومكتبة وسكنات للإمام والمؤذن، بمساهمة كبيرة من لجنة إعمار المسجد التي بذلت جهودا كبيرة في هذا العمل.

--(بترا)

وهـ/م ف/ف ق

01/04/2024 15:31:34