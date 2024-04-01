وزير الأوقاف يفتتح مسجد النبأ في ماركا الشماليّة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من نيسان (بترا)- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الاثنين، مسجد النبأ في لواء ماركا الشماليّة.
وقال الخلايلة بحضور متصرف اللواء أحمد الزبون، "نحمد الله تعالى أن جمعنا في بيت من بيوت الله في العشر الأواخر من رمضان شهر القرآن والرحمة والغفران نفرح ونحتفل ببناء بيتٍ من بيوت الله"، مشيرا إلى أن بناء المساجد من أفضل البر بالوالدين وصدقة جارية عنهما.
وأضاف، أن عمارة المساجد تنقسم إلى نوعين، الأولى مادية تكون من خلال البناء والصيانة والترميم، والثانية معنوية تقوم على قراءة القرآن الكريم وتلاوته والدعاء والصلاة وحلقات الذكر.
ولفت الخلايلة، إلى أن النبي الكريم عند وصوله إلى مشارف المدينة المنورة قام ببناء مسجد قباء، وعند دخوله إلى المدينة شرع ببناء المسجد النبوي لدور المسجد في بناء الإنسان والأمة، لافتا إلى أن ذكر الرجولة في القرآن الكريم لطالما كان مقترناً بمواطن القوة ومنها بناء وعمارة المساجد.
وشُيّد المسجد بتبرعٍ من أبناء المرحوم عبدالمهدي العبداللات عن روحه وروح والدتهم فضة الشطار، وذلك على أرض مساحتها 750 مترا ومساحة بناء 1200 متر.
ويتألف المسجد من 3 طوابق، يتضمن مصليات للرجال والنساء، ودارا للقرآن الكريم، ومكتبة وسكنات للإمام والمؤذن، بمساهمة كبيرة من لجنة إعمار المسجد التي بذلت جهودا كبيرة في هذا العمل.
--(بترا)
وهـ/م ف/ف ق
01/04/2024 15:31:34
MENAFN01042024000117011021ID1108045154
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