فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الوسطية الأربعاء

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الوسطية الأربعاء
التاريخ
4/1/2024 2:34:52 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد الأول من نيسان (بترا)- أبلغت شركة كهرباء إربد، متصرفية لواء الوسطية، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن منطقتي كفر اسد والخراج وكفر اسد طريق الأغوار وإسكان صما بلواء الوسطية غربي إربد بعد غدٍ الأربعاء.
وقالت الشركة، إن الفصل يأتي لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات في تلك المناطق وسيكون من الساعة العاشرة صباحا ولغاية 3 ظهرا.
--(بترا)
ح ظ/ ع س/رق
01/04/2024 14:55:55
MENAFN01042024000117011021ID1108045153
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