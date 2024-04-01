فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الوسطية الأربعاء

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد الأول من نيسان (بترا)- أبلغت شركة كهرباء إربد، متصرفية لواء الوسطية، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن منطقتي كفر اسد والخراج وكفر اسد طريق الأغوار وإسكان صما بلواء الوسطية غربي إربد بعد غدٍ الأربعاء.

وقالت الشركة، إن الفصل يأتي لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات في تلك المناطق وسيكون من الساعة العاشرة صباحا ولغاية 3 ظهرا.

--(بترا)

ح ظ/ ع س/رق

01/04/2024 14:55:55