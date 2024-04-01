إطلاق دليل إرشادي لتسريع عملية تسجيل الأدوية في مؤسسة الغذاء والدواء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من نيسان (بترا)- أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء دليلا إرشاديا للتعريف بالوثائق المطلوب إرفاقها ضمن ملفات الأدوية المقدمة للتسجيل لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات في بيان اليوم الاثنين، إن الدليل جاء لتسريع عملية تسجيل الأدوية مع ضمان جودتها ومأمونيتها وفاعليتها، وبما يعزز الأمن الدوائي، ويوجد بدائل علاجية آمنة وفعالة بأسعار تنافسية مناسبة للمواطن تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص.

وأضاف مهيدات أن الدليل جاء بناء على عقد سلسلة ورشات موجهة للصيادلة العاملين في قطاع التسجيل من شركات الأدوية المحلية والأجنبية ومستودعات الأدوية لعرض واقع حال عملية تسجيل الأدوية والوقوف على النقص الأكثر تكرارا، والخروج بتوصيات لاختصار الوقت الذي تستغرقه عملية تسجيل الأدوية.

ويتضمن الدليل شرحا تفصيليا حول متطلبات استلام ملف تسجيل الدواء ومتطلبات تقييم ملفات الأدوية الجديدة وأدوية لها مثيل والأمصال والمطاعيم والمستحضرات الطبيعية والمستحضرات المحتوية على الفيتامينات والمعادن.

كما يتضمن ملف تركيبة حليب الرضع والأغذية التكميلية، وملفات اعتماد الموقع التصنيعي، واعتماد ملف التكافؤ الحيوي وتقييم ملفات اليقظة الدوائية ومعاملات التغييرات على الأدوية المسجلة ومتطلبات إنجاز فواتير الاستيراد والتصدير وملخص الاستشارات العلمية ومتطلبات تداول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والطبيعية.

--(بترا)

ع د/م ف/ف ق

01/04/2024 14:40:08