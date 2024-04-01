القوات المسلحة الأردنية تنفذ 8 إنزالات جوية على شمال غزة بمشاركة دولية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من نيسان (بترا)- نفذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الاثنين 8 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عددا من المواقع في شمال قطاع غزة بمشاركة 5 دول شقيقة وصديقة.

وشاركت في تنفيذ العملية طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، و3 طائرات تابعة للولايات المتحدة الأميركية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، إضافة إلى طائرة تابعة لبريطانيا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الأردن على إدخال المزيد من المساعدات لسكان القطاع لمساعدتهم على تجاوز الأوضاع الصعبة خلال شهر رمضان المبارك، وتجسيدا لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.

وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 66 إنزالا جويا أردنيا، و126 إنزالا جويا بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

--(بترا)

ل م/م ف/رق

01/04/2024 14:48:35