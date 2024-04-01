اختتام مسابقة مترجم المستقبل بالمزار الشمالي

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد الأول من نيسان (بترا) سيف العمري- اختتمت مديرية التربية والتعليم للواء المزار الشمالي، مسابقة "مترجم المستقبل" بالتعاون مع جمعية المترجمين الأردنيين.

وقال مدير التربية ناصر المصري لـ(بترا) اليوم الإثنين، إن المسابقة شملت الصف العشر والحادي عشر للذكور والإناث، وتهدف إلى اكتشاف وتكريم المواهب اللغوية المبدعة في مجال الترجمة؛ وكفرصة ذهبية للمترجمين المبتدئين لعرض مهاراتهم وقدراتهم اللغوية في مجال ترجمة النصوص.

وأضاف أن المسابقة عرفت المشاركين على أحدث التطورات في مجال الترجمة والتقنيات المتقدمة المستخدمة في هذا المجال، حيث تم تقييمهم على أساس مهاراتهم في الترجمة، وسرعتهم، ودقتهم، وقدرتهم على التعامل مع النصوص المعقدة والمتخصصة في مجالات متنوعة.

وفاز في المركز الأول عن فئة الصف العاشر ذكور، عبدالله العمري من مدرسة جحفية الثانوية للبنين وفي المركز الثاني غيث الجبالي من مدرسة رحابا الثانوية للبنين وفي المركز الثالث هيثم العمري من مدرسة دير يوسف الثانوية للبنين.

أما عن فئة الصف الحادي عشر ذكور، فاز بالمركز الأول، عبد الرحمن العمري من مدرسة ديريوسف الثانوية للبنين، وفي المركز الثاني، حسن العمري من مدرسة دير يوسف الثانوية للبنين، وفي المركز الثالث محمد الجراح من مدرسة المزار الثانوية للبنين.

أما عن الصف العاشر فئة الإناث فازت بالمركز الأول جنى حوارنة من مدرسة عنبة الأساسية للبنات، وبالمركز الثاني سدين الجراح من مدرسة حوفا المزار الثانوية للبنات، وبالمركز الثالث لارا الجراح من مدرسة المزار الأساسية للبنات.

أما عن الصف الحادي عشر فئة الإناث، فازت بالمركز الأول حلا درادكة من مدرسة رحابا الثانوية للبنات، و بالمركز الثاني آية الجراح من مدرسة جحفية الثانوية للبنات و بالمركز الثالث رزان الجراح من مدرسة حوفا المزار الثانوية للبنات.

--(بترا)

س ع/ ع س/رق

01/04/2024 14:19:31

