اختتام مسابقة مترجم المستقبل بالمزار الشمالي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد الأول من نيسان (بترا) سيف العمري- اختتمت مديرية التربية والتعليم للواء المزار الشمالي، مسابقة "مترجم المستقبل" بالتعاون مع جمعية المترجمين الأردنيين.
وقال مدير التربية ناصر المصري لـ(بترا) اليوم الإثنين، إن المسابقة شملت الصف العشر والحادي عشر للذكور والإناث، وتهدف إلى اكتشاف وتكريم المواهب اللغوية المبدعة في مجال الترجمة؛ وكفرصة ذهبية للمترجمين المبتدئين لعرض مهاراتهم وقدراتهم اللغوية في مجال ترجمة النصوص.
وأضاف أن المسابقة عرفت المشاركين على أحدث التطورات في مجال الترجمة والتقنيات المتقدمة المستخدمة في هذا المجال، حيث تم تقييمهم على أساس مهاراتهم في الترجمة، وسرعتهم، ودقتهم، وقدرتهم على التعامل مع النصوص المعقدة والمتخصصة في مجالات متنوعة.
وفاز في المركز الأول عن فئة الصف العاشر ذكور، عبدالله العمري من مدرسة جحفية الثانوية للبنين وفي المركز الثاني غيث الجبالي من مدرسة رحابا الثانوية للبنين وفي المركز الثالث هيثم العمري من مدرسة دير يوسف الثانوية للبنين.
أما عن فئة الصف الحادي عشر ذكور، فاز بالمركز الأول، عبد الرحمن العمري من مدرسة ديريوسف الثانوية للبنين، وفي المركز الثاني، حسن العمري من مدرسة دير يوسف الثانوية للبنين، وفي المركز الثالث محمد الجراح من مدرسة المزار الثانوية للبنين.
أما عن الصف العاشر فئة الإناث فازت بالمركز الأول جنى حوارنة من مدرسة عنبة الأساسية للبنات، وبالمركز الثاني سدين الجراح من مدرسة حوفا المزار الثانوية للبنات، وبالمركز الثالث لارا الجراح من مدرسة المزار الأساسية للبنات.
أما عن الصف الحادي عشر فئة الإناث، فازت بالمركز الأول حلا درادكة من مدرسة رحابا الثانوية للبنات، و بالمركز الثاني آية الجراح من مدرسة جحفية الثانوية للبنات و بالمركز الثالث رزان الجراح من مدرسة حوفا المزار الثانوية للبنات.
--(بترا)
س ع/ ع س/رق
01/04/2024 14:19:31
MENAFN01042024000117011021ID1108045147
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