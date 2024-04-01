اختتام البطولة الرمضانية لكرة الطاولة والشطرنج في شباب عبين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون الأول من نيسان (بترا) - اختتم مركز شباب عبين عبلين التابع لمديرية شباب عجلون مساء أمس الأحد، البطولة الرمضانية لكرة الطاولة والشطرنج بمشاركة 60 شابا.
وتهدف البطولة التي حضر فعالياتها مدير شباب محافظه عجلون محمد طبيشات ورئيس نادي عبين عبلين مازن المومني ورئيس أكاديمية فرسان عجلون الكابتن محمد المومني، إلى استثمار أوقات فراغ الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، واكتشاف مواهبهم الرياضية، وإتاحة الفرصة لهم للالتقاء والتنافس الشريف مع الآخرين.
وانتهت بطولة تنس الطاولة بتتويج الشاب محمد مفيد المومني بالمرتبة الأولى، وبالمرتبة الثانية الشاب قصي بشير الجلابنة .
وظفر بالمركز الأول لبطولة الشطرنج الشاب محمد غازي المومني، وفي المركز الثاني الشاب كرم ثروت المومني.
--(بترا)
ع.ف / ع س
01/04/2024 14:11:15
MENAFN01042024000117011021ID1108045146
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