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اختتام البطولة الرمضانية لكرة الطاولة والشطرنج في شباب عبين

4/1/2024 2:34:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عجلون الأول من نيسان (بترا) - اختتم مركز شباب عبين عبلين التابع لمديرية شباب عجلون مساء أمس الأحد، البطولة الرمضانية لكرة الطاولة والشطرنج بمشاركة 60 شابا.
وتهدف البطولة التي حضر فعالياتها مدير شباب محافظه عجلون محمد طبيشات ورئيس نادي عبين عبلين مازن المومني ورئيس أكاديمية فرسان عجلون الكابتن محمد المومني، إلى استثمار أوقات فراغ الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، واكتشاف مواهبهم الرياضية، وإتاحة الفرصة لهم للالتقاء والتنافس الشريف مع الآخرين.
وانتهت بطولة تنس الطاولة بتتويج الشاب محمد مفيد المومني بالمرتبة الأولى، وبالمرتبة الثانية الشاب قصي بشير الجلابنة .
وظفر بالمركز الأول لبطولة الشطرنج الشاب محمد غازي المومني، وفي المركز الثاني الشاب كرم ثروت المومني.
--(بترا)
ع.ف / ع س
01/04/2024 14:11:15

MENAFN01042024000117011021ID1108045146

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