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ارتفاع حصيلة عدد شهداء قطاع غزة الى 32845

4/1/2024 2:34:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة الأول من نيسان (بترا)- أمجد الشوا - قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، واستقبلت المستشفيات 63 شهيدا و94 إصابة جراء تلك المجازر.
وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ178 على قطاع غزة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم، مؤكدة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 32845 شهيدا و 75392 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
--(بترا)
ا ش/ ع س/ف ق
01/04/2024 14:04:00

MENAFN01042024000117011021ID1108045145

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