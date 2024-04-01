ارتفاع حصيلة عدد شهداء قطاع غزة الى 32845

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من نيسان (بترا)- أمجد الشوا - قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، واستقبلت المستشفيات 63 شهيدا و94 إصابة جراء تلك المجازر.
وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ178 على قطاع غزة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم، مؤكدة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 32845 شهيدا و 75392 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
--(بترا)
ا ش/ ع س/ف ق
01/04/2024 14:04:00
MENAFN01042024000117011021ID1108045145
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