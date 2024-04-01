انتخاب مجلس إدارة مؤسّسة إنجاز لعام 2024

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من نيسان (بترا)- انتخبت الهيئة العامّة لمؤسّسة إنجاز في اجتماع عقدته أخيرا مجلس إدارة جديدا مكوّنا من 11 عضواً.
وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الاثنين، جرى انتخاب كل من مدير وشريك لشركة المركز العربي للدراسات الهندسية الدكتور عزالدين كتخدا، والدكتورة هناء الناصر ملحس مديرة مدرسة المشرق الدولية، وهيثم البطيخي الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي، وأحمد تيجاني الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لإدارة التأمينات الصحية، ودانيال شرايحة الرئيس التنفيذي لإدارة الموارد البشرية وتطوير خبرة العملاء في بنك الإتحاد، وغدير البريشي نائب رئيس - مدير التسويق والاتصال المؤسسي في بنك الإسكان، وتولين بارطو رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، والمهندسة رنا الدبابنة المدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي والاستدامة في أورنج الأردن، وديانا السعيدي رئيس دائرة الموارد البشرية والشؤون المؤسّسية في شركة أمنية للهواتف المتنقلة، وسعد فرح رئيس الإدارة المالية لمجموعة الخليج للتأمين - الأردن، وسيفان جكمكيان مدير الموارد البشرية لشركة أرامكس الأردن.
كما انتخب المجلس بالتَّصويت هيثم البطيخي رئيساً لمجلس الإدارة، وأحمد التيجاني نائباً لرئيس مجلس الإدارة، ورنا الدبابنة أمين سر لمجلس الإدارة.
ويمثّل مجلس أمناء مؤسسة إنجاز أهم المؤسّسات والشّركات المحليّة والدوليّة من مختلف القطاعات، والتي تساهم في دعم قطاعي الشّباب والتّعليم في المملكة من خلال المؤسّسة؛ إيماناً منهم بأهميّة دورها في تحفيز وإعداد الشباب الأردني وبناء مهاراتهم المهنيّة والعمليّة ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع وينجحوا في حياتهم المهنيّة.
وقدمت الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز ديمة البيبي خلال الاجتماع عرضا تقديميا عن أهم إنجازات المؤسّسة للعام السابق ومراحل تقدمها، ومناقشة الخطَّة المستقبليّة.
يشار الى أن مؤسّسة إنجاز تقوم بتطوير وتنفيذ سلسلة من البرامج والأنشطة المنهجيّة واللاصفيّة للطّلبة في المدارس والجامعات والكليّات ومراكز الشّباب ومعاهد التدريب المهني والمراكز الخاصّة، كما توفّر حاضنة أعمال ( mySTARTUP) للرياديّات والرياديين من طلبة الجامعات والخريجين المهتمين في تطوير وتأسيس شركاتهم الناشئة، وذلك من خلال مجموعة من الشّراكات مع القطاعين العام والخاص ومؤسّسات المجتمع المدني من أجل بناء مهارات الشّباب وإلهامهم وتهيئتهم ليصبحوا أعضاء فاعلين بمجتمعهم وينجحوا في مسيرتهم المهنية، إذ تؤمن مؤسّسة إنجاز بأن تمكين الشّباب وإعدادهم لسوق العمل يعد مسؤوليّة مشتركة لكافّة القطاعات والجهات الفاعلة في المجتمع.
--(بترا)
و ر /اح
01/04/2024 14:03:57
MENAFN01042024000117011021ID1108045144
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