انتخاب مجلس إدارة مؤسّسة إنجاز لعام 2024

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من نيسان (بترا)- انتخبت الهيئة العامّة لمؤسّسة إنجاز في اجتماع عقدته أخيرا مجلس إدارة جديدا مكوّنا من 11 عضواً.

وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الاثنين، جرى انتخاب كل من مدير وشريك لشركة المركز العربي للدراسات الهندسية الدكتور عزالدين كتخدا، والدكتورة هناء الناصر ملحس مديرة مدرسة المشرق الدولية، وهيثم البطيخي الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي، وأحمد تيجاني الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لإدارة التأمينات الصحية، ودانيال شرايحة الرئيس التنفيذي لإدارة الموارد البشرية وتطوير خبرة العملاء في بنك الإتحاد، وغدير البريشي نائب رئيس - مدير التسويق والاتصال المؤسسي في بنك الإسكان، وتولين بارطو رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، والمهندسة رنا الدبابنة المدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي والاستدامة في أورنج الأردن، وديانا السعيدي رئيس دائرة الموارد البشرية والشؤون المؤسّسية في شركة أمنية للهواتف المتنقلة، وسعد فرح رئيس الإدارة المالية لمجموعة الخليج للتأمين - الأردن، وسيفان جكمكيان مدير الموارد البشرية لشركة أرامكس الأردن.

كما انتخب المجلس بالتَّصويت هيثم البطيخي رئيساً لمجلس الإدارة، وأحمد التيجاني نائباً لرئيس مجلس الإدارة، ورنا الدبابنة أمين سر لمجلس الإدارة.

ويمثّل مجلس أمناء مؤسسة إنجاز أهم المؤسّسات والشّركات المحليّة والدوليّة من مختلف القطاعات، والتي تساهم في دعم قطاعي الشّباب والتّعليم في المملكة من خلال المؤسّسة؛ إيماناً منهم بأهميّة دورها في تحفيز وإعداد الشباب الأردني وبناء مهاراتهم المهنيّة والعمليّة ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع وينجحوا في حياتهم المهنيّة.

وقدمت الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز ديمة البيبي خلال الاجتماع عرضا تقديميا عن أهم إنجازات المؤسّسة للعام السابق ومراحل تقدمها، ومناقشة الخطَّة المستقبليّة.

يشار الى أن مؤسّسة إنجاز تقوم بتطوير وتنفيذ سلسلة من البرامج والأنشطة المنهجيّة واللاصفيّة للطّلبة في المدارس والجامعات والكليّات ومراكز الشّباب ومعاهد التدريب المهني والمراكز الخاصّة، كما توفّر حاضنة أعمال ( mySTARTUP) للرياديّات والرياديين من طلبة الجامعات والخريجين المهتمين في تطوير وتأسيس شركاتهم الناشئة، وذلك من خلال مجموعة من الشّراكات مع القطاعين العام والخاص ومؤسّسات المجتمع المدني من أجل بناء مهارات الشّباب وإلهامهم وتهيئتهم ليصبحوا أعضاء فاعلين بمجتمعهم وينجحوا في مسيرتهم المهنية، إذ تؤمن مؤسّسة إنجاز بأن تمكين الشّباب وإعدادهم لسوق العمل يعد مسؤوليّة مشتركة لكافّة القطاعات والجهات الفاعلة في المجتمع.

--(بترا)





و ر /اح





01/04/2024 14:03:57