الأمير مرعد يؤكد أهمية الخطة التنفيذية لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بالانتخابات النيابية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من نيسان (بترا)- بحث سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة المستجدات المرتبطة بالخطة التنفيذية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في انتخابات مجلس النواب العشرين.
جاء ذلك خلال لقاء عقد الخميس الماضي، في مقر المجلس، حيث جرى استعراض سير العمل المشترك لحفز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات النيابية المقبلة وتأكيد التوعية بأهمية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات والإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، وضرورة توفير جميع وسائل التوعية بطرق مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد سموه أهمية التنسيق المستمر لمتابعة تنفيذ الخطة الخاصة بتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة التي كانت قد أطلقت بالشراكة مع الهيئة المستقلة في وقتٍ سابق.
وشدد على ضرورة العمل لتهيئة مراكز الاقتراع النموذجية قبل وقتٍ كافٍ بالتعاون مع جميع الجهات وبخاصة وزارة التربية والتعليم ليتسنى للناخبين والناخبات من ذوي الإعاقة الوصول وممارسة حقهم الدستوري في الاقتراع.
من جانبه، تطرق المعايطة لجهود الهيئة وإجراءاتها الخاصة بالعملية الانتخابية، مؤكداً أهمية تدريب المتطوعين والكوادر العاملة في الانتخابات، وتخصيص متطوعين للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الدعم اللازم لهم.
وأشار إلى أهمية العمل مع وزارة التربية والتعليم على تهيئة المدارس لتكون مراكز اقتراع نموذجية، إضافة لتأكيده على جهود الهيئة في تطوير موقعها الإلكتروني لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للبيانات والمعلومات المدرجة عليه.
--(بترا)
ح ظ/م ف/اح
01/04/2024 14:02:57
MENAFN01042024000117011021ID1108045143
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