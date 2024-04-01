الأمير مرعد يؤكد أهمية الخطة التنفيذية لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بالانتخابات النيابية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من نيسان (بترا)- بحث سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة المستجدات المرتبطة بالخطة التنفيذية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في انتخابات مجلس النواب العشرين.

جاء ذلك خلال لقاء عقد الخميس الماضي، في مقر المجلس، حيث جرى استعراض سير العمل المشترك لحفز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات النيابية المقبلة وتأكيد التوعية بأهمية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات والإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، وضرورة توفير جميع وسائل التوعية بطرق مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد سموه أهمية التنسيق المستمر لمتابعة تنفيذ الخطة الخاصة بتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة التي كانت قد أطلقت بالشراكة مع الهيئة المستقلة في وقتٍ سابق.

وشدد على ضرورة العمل لتهيئة مراكز الاقتراع النموذجية قبل وقتٍ كافٍ بالتعاون مع جميع الجهات وبخاصة وزارة التربية والتعليم ليتسنى للناخبين والناخبات من ذوي الإعاقة الوصول وممارسة حقهم الدستوري في الاقتراع.

من جانبه، تطرق المعايطة لجهود الهيئة وإجراءاتها الخاصة بالعملية الانتخابية، مؤكداً أهمية تدريب المتطوعين والكوادر العاملة في الانتخابات، وتخصيص متطوعين للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الدعم اللازم لهم.

وأشار إلى أهمية العمل مع وزارة التربية والتعليم على تهيئة المدارس لتكون مراكز اقتراع نموذجية، إضافة لتأكيده على جهود الهيئة في تطوير موقعها الإلكتروني لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للبيانات والمعلومات المدرجة عليه.

--(بترا)

ح ظ/م ف/اح

01/04/2024 14:02:57