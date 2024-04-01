أبو السعود يحصد الميدالية الذهبية في منافسات كأس التحدي العالمي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من نيسان (بترا)- توج لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، بالميدالية الذهبية، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس التحدي العالمي، التي استضافتها مدينة أنطاليا التركية.

ونجح أبو السعود في حصد المركز الأول والميدالية الذهبية أمس بعد أن حصل على 14.900 نقطة في النهائي متفوقاً على الكازاخستاني كوربانوف ناريمان الذي حل ثانياً وجاء ثالثاً اللاعب الأوكراني، ستيلماخ رادومير.

ويواصل لاعب المنتخب تحضيراته لخوض الجولة الأخيرة من بطولة سلسلة كأس العالم التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 17 إلى 20 الحالي، وهي البطولة الأخيرة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 حيث بات "أبو السعود" على مشارف التأهل الأولمبي.

--(بترا)

خ خ/م ف/ف ق

01/04/2024 14:00:57