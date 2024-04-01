أبو السعود يحصد الميدالية الذهبية في منافسات كأس التحدي العالمي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من نيسان (بترا)- توج لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، بالميدالية الذهبية، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس التحدي العالمي، التي استضافتها مدينة أنطاليا التركية.
ونجح أبو السعود في حصد المركز الأول والميدالية الذهبية أمس بعد أن حصل على 14.900 نقطة في النهائي متفوقاً على الكازاخستاني كوربانوف ناريمان الذي حل ثانياً وجاء ثالثاً اللاعب الأوكراني، ستيلماخ رادومير.
ويواصل لاعب المنتخب تحضيراته لخوض الجولة الأخيرة من بطولة سلسلة كأس العالم التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 17 إلى 20 الحالي، وهي البطولة الأخيرة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 حيث بات "أبو السعود" على مشارف التأهل الأولمبي.
--(بترا)
خ خ/م ف/ف ق
01/04/2024 14:00:57
MENAFN01042024000117011021ID1108045142
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