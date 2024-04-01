24.4 مليون دينار قيمة إعادة التصدير لمدينة الزرقاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء الأول من نيسان (بترا)- قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء بلغت خلال شهر آذار الماضي 24 مليونا و432 ألفا، و105 دنانير، إذ تم إصدار 436 شهادة منشأ وفقاً لإحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.
وبين شريم في تصريح اليوم الإثنين، أن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر آذار، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.
--(بترا)
ع ض/ع س/ف ق/اح
01/04/2024 13:50:55
MENAFN01042024000117011021ID1108045141
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