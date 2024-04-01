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النواب يُقر مُعدل الطاقة المُتجددة ويوافق على تقارير المُحاسبة

4/1/2024 2:34:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من نيسان (بترا)- أقر مجلس النواب وبالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون الطاقة المُتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024، ووافق على توصيات اللجنة المالية النيابية المُتعلقة بتقارير ديوان المُحاسبة للأعوام 2018 - 2021.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس، اليوم الاثنين، برئاسة أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي.
وكان مجلس النواب رفض مُقترحًا تقدم به النائب صالح العرموطي يتضمن أو يسمح بتخزين الطاقة.
وحسب مشروع القانون، يُحدد حجم وطبيعة منشآت الطاقة المُتجددة، ومنشآت الطاقة المُتجددة الصغيرة، والمساكن، وأنظمة الطاقة المُتجددة، وسعر بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها، وأي بدلات أُخرى تترتب على هذه المنشآت والأنظمة بمُقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ويستثنى البدلات التي تترتب على المنشآت والأنظمة، ولا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على منشآت الطاقة المُتجددة ومنشآت الطاقة المُتجددة الصغيرة والمساكن التي لديها أنظمة طاقة مُتجددة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المُعدل.
وكانت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، أنهت في 25 آذار الماضي، القراءة الأولية لـ"مُعدل الطاقة المُتجددة".
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتنظيم آليات بيع وشراء الطاقة الكهربائية المُنتجة من منشآت ومساكن لديها أنظمة طاقة مُتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، وتحديد أنظمة وأجهزة ومُعدات مصادر الطاقة المُتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة التي تُعفى من الرسوم الجمركية، وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر)، بمُقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وفيما يتعلق بتقارير ديوان المحاسبة بين عامي 2018 و2021، وافق مجلس النواب على توصيات اللجنة المالية النيابية المُتعلقة بهذه التقارير.
وأكد نواب ضرورة اجتثاث الفساد، ومُحاسبة كُل من تسول له نفسه التغول على المال العام".
--(بترا)
م خ/م ف/اح
01/04/2024 13:49:00

MENAFN01042024000117011021ID1108045140

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