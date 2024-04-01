لجان خدمات المخيمات تؤكد التفافها حول القيادة الهاشمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من نيسان (بترا)- أكدت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني في مخيمات المملكة، التفافها خلف القيادة الهاشمية الحكيمة التي استطاعت جعل الأردن واحة أمن وسلام، ورفضها القاطع للعبث بمقدرات الوطن والمساس بأمنه واستقراره.
وثمنت اللجان في بيان اليوم الاثنين، جهود جلالة الملك عبدالله الثاني ومواقفه الثابتة والمشرفة تجاه الأشقاء في غزة وجهود الجهات الأمنية الأردنية التي تصل الليل بالنهار للحفاظ على الأمن والاستقرار رغم ما يواجهون من تحديات.
ودعت المواطنين الى الوقوف صفا واحدا في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن والتصدي لكل من يحاول المساس بمقدراته وعدم الانسياق نحو الفتن والنزاعات.
--(بترا)
ه ع/ أ أ/اح
01/04/2024 13:29:15
MENAFN01042024000117011021ID1108045138
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