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لجان خدمات المخيمات تؤكد التفافها حول القيادة الهاشمية

4/1/2024 2:34:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من نيسان (بترا)- أكدت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني في مخيمات المملكة، التفافها خلف القيادة الهاشمية الحكيمة التي استطاعت جعل الأردن واحة أمن وسلام، ورفضها القاطع للعبث بمقدرات الوطن والمساس بأمنه واستقراره.
وثمنت اللجان في بيان اليوم الاثنين، جهود جلالة الملك عبدالله الثاني ومواقفه الثابتة والمشرفة تجاه الأشقاء في غزة وجهود الجهات الأمنية الأردنية التي تصل الليل بالنهار للحفاظ على الأمن والاستقرار رغم ما يواجهون من تحديات.
ودعت المواطنين الى الوقوف صفا واحدا في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن والتصدي لكل من يحاول المساس بمقدراته وعدم الانسياق نحو الفتن والنزاعات.
--(بترا)
ه ع/ أ أ/اح
01/04/2024 13:29:15

MENAFN01042024000117011021ID1108045138

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