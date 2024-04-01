MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من نيسان (بترا)- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن بدء استقبال طلبات الترشح لجائزة الضمان الاجتماعي للتميز في مجال الصحة والسلامة المهنية على مستوى المنشآت والأفراد اعتباراً من اليوم الاثنين ولغاية 31 أيار المقبل.

وأكدت المؤسسة في بيان، إن الجائزة تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتجذير ثقافة التميز من خلال إبراز دور المؤسسة في الحماية الاجتماعية وتعزيز الامتثال للتشريعات ذات العلاقة والحصول على اعتراف بمستوى الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية على المستوى الدولي وتشجيع المنشآت على تطبيق ونشر الممارسات الفضلى في بيئة العمل لحماية العاملين من المخاطر المهنية والحد من حوادث العمل وتشجيع الأفراد على الإبداع والتميز في مجال البحث العلمي في السلامة والصحة المهنية وإتاحة الفرصة لنشر أعمالهم وتأهيل المنشآت التي ترغب في تحسين أدائها بالالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.

وأشارت المؤسسة الى أن بإمكان المنشآت والأفراد الترشح لكل من الجوائز المتعلقة بجائزة تميز للمنشآت من كل قطاع اقتصادي وجائزة تميز للأفراد لثلاثة مستويات وجائزة للجنة السلامة والصحة المهنية المتميزة على مستوى القطاعات الاقتصادية ولثلاثة مستويات من المنشآت المشاركة وجائزة لمشرفي السلامة والصحة المهنية المتميزة لثلاثة مستويات من المنشآت المشاركة.

وأوضحت المؤسسة أن الجائزة تُمنح للمنشآت المتميزة في مجالات الالتزام بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأثر ذلك على انخفاض معدلات إصابات العمل والدراسات والأبحاث في السلامة والصحة والمهنية ومبادرات ميدانية في تحسين مستوى السلامة والصحة المهنية والحد من إصابات العمل في المنشآت، لافتة الى أنها ستقوم بتقديم درع وشهادة تميّز ومكافآت مالية للمنشآت والأفراد ولجان السلامة والصحة المهنية ومشرفي السلامة والصحة المهنية المتميزين.

ودعت المؤسسة، المنشآت والأفراد إلى الاطلاع على تفاصيل الجائزة وشروطها وتعبئة طلب الترشح كاملاً إلكترونياً قبل نهاية الموعد المحدد لاستقبال طلبات الترشح، من خلال زيارة موقعها الإلكتروني ()، أو مباشرة من خلال الرابط التالي ( في حال كان طلب الترشح على مستوى الأفراد، أما على مستوى المنشآت فيمكن التقدم بالطلب من خلال الرابط التالي ( />وبينت المؤسسة، أن بإمكان المنشآت والأفراد التي ترغب بالمشاركة ولديها استفسارات حول الجائزة التواصل مع إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل بالمؤسسة على هاتف 065501880 فرعي 2115، 2103 أو البريد الإلكتروني (...) أو زيارة صفحة المؤسسة في الفيس بوك بإسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

--(بترا)

ن ش/ أ أ/اح

01/04/2024 13:24:17