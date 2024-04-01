بورصة عمان تغلق تداولاتها على 2.7 مليون دينار
التاريخ
4/1/2024 2:34:42 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من نيسان (بترا)- أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، على تداول نحو 1.5 مليون سهم، موزعة على 1507 صفقات، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 2.7 مليون دينار.
وانخفض مؤشر البورصة عند النقطة 2437، بنسبة 0.02 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجِلسة السابقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 21 شركة أظهرت انخفاضًا بأسعار أسهمها، في حين ارتفعت أسعار أسهم 22 شركة، واستقرت أسعار أسهم 21 شركة أخرى.
--(بترا)
ح خ / اح
01/04/2024 13:03:11
MENAFN01042024000117011021ID1108045136
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