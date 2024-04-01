خبراء يدعون لإيجاد ناقل بحري وطني وتحديث التشريعات

MENAFN - Jordan News Agency)





عمان الاول من نيسان (بترا) نضال شديفات- دعا خبراء في النقل البحري الى استغلال الكوادر البشرية المؤهلة في مجال النقل البحري وما تتمع به المملكة من موقع استراتيجي لاستحداث ناقل بحري وطني اردني وتطوير التشريعات الناظمة الخاصة بالنقل البحري استناداً إلى مذكرة التفاهم لتطوير الأساطيل التجارية الوطنية والتي أقرتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا) أخيرا .





وقال الربان عيسى عوض لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان إجراءات استراتيجية يمكن للأردن اتخاذها لتعزيز قدرته البحرية مشيراً إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب دعماً تشريعياً من الحكومة الأردنية للسير في هذا المجال .

ويعد ميناء العقبة مدخلًا استراتيجيًا لتدفق البضائع والسلع إلى الأردن ومناطقه المجاورة.

واضاف عوض الذي يشغل منصب المدير العام لنجم القطب للاستشارات، إن الأردن لديه القدرة على تطوير وإدارة أسطول تجاري وطني ودولي بشكل مستقل، مستنداً إلى الكفاءات البحرية المتوفرة في المملكة مع الاخذ بعين الاعتبار أهمية تطوير السياسات والتشريعات الوطنية لضمان حصة كبيرة من السوق المحلية لخطوط الشحن الأردنية.

وقال، ان التعاون بين الحكومة والمهنيين البحريين المهرة كفيل بإنشاء وإدارة وتشغيل أسطول لا يخدم مصالحه الوطنية فحسب، بل ينافس أيضاً على الساحة الدولية.

وقال امين عام نقابة الملاحة في الاردن الكابتن محمد الدلابيح، ان الناقل الوطني مهم جدا لأي دولة في العالم مشير الى ان الاردن كان لديه ناقل وطني سابقا ونظرا لوقف جميع الامتيازات التي كانت تعطى للعلم الاردني توقفت الشركة عن العمل ولم يبق لديها اي بواخر.

وأشار الى ان البواخر التي تفرغ في العقبة ترجع فارغة الى اوروبا لعدم وجود حمولات لها من الاردن ما ينعكس سلبا على النتائج المالية ويصبح المشروع غير مجد اقتصاديا .

واضاف، ان موضوع الناقل الوطني يعتبر مشروعا كبيرا اويحتاج الى دراسات متكاملة نظرا لأهميته .

وقال، ان الشركة الوحيدة التي يمكنها ان تقوم بالدور وتملك البواخر في الوقت الحالي هي شركة الجسر العربي والتي تستطيع ان توسع نشاطها لتصبح ممثلا للناقل الوطني في الاردن .

من جانبه قال استاذ القانون التجاري ومساعد عميد كلية القانون في جامعة اربد الأهلية الدكتور امجد الرحيمي، على الرغم من الاتفاقيات الدولية التي يزيد عددها على 34 إنضم إليها الأردن منها اتفاقية أثينا لنقل الركاب و أمتعتهم عام 1974، واتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لسنة (1978) قواعد هامبورغ ، إلا أنه مازال هناك المزيد من الفرص في ميدان التجارة البحرية إذا تم العمل بشكل أكثر جدية وتفعيل حقيقي في ظل الظروف المحيطة التي قد تساهم في زيادة هذا النشاط أكبر من ذلك.

واكد اهمية تطوير التشريعات الخاصة بالنقل البحري، مشيرا إلى ان النقل البحري يساهم في توسيع قاعدة السوق العالمية للمنتجات الأردنية وتوسيع قاعدة عملائها والوصول إلى أسواق جديدة حول العالم وزيادة التصدير وتعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي.

واضاف الرحيمي، في ظل التطور الذي يشهده البحر الاحمر في ميدان النشاط التجاري والاحداث السياسية يتوجب علينا ان ندرك فعالية الناقل الوطني حيث يعتبر طريق وصول للأسواق العالمية وبشكل فعال، ويمكن نقل البضائع بكميات كبيرة عبر البحر بتكلفة منخفضة مقارنة بالوسائل الأخرى مثل النقل البري و الجوي حيث

تشير الاحصاءات الى ان 90 بالمئة من التجارة العالمية يتم نقلها عبر البحار.





يشار ان مذكرة التفاهم لتطوير الأساطيل التجارية الوطنية، والتي أقرتها "الإسكوا"، تنص على الدور المهم الذي يقوم به النقل البحري في تعزيز التجارة البينية والخارجية وتشجيع التكامل الاقتصادي والاجتماعي في منطقة الاسكوا والمنطقة العربية عموما وتتضمن العديد من البنود التي تضمن التنمية المنتظمة للاساطيل الوطنية للملاحة البحرية في المنطقة.





والأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية والتي تأسست 2003 رفدت القطاع البحري العربي والعالمي ما يزيد على 26000 طالب ومتدرب من حملة شهادات الأكاديمية ضمن برامجها التعليمية والتدريبية المتخصصة و بلغ عدد جنسيات طلبة ومتدربي الأكاديمية ما يزيد على 50 جنسية عربية وأجنبية.

--(بترا)





ن ش/ اح

01/04/2024 13:00:38