45.5 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من نيسان (بترا) - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الاثنين، عند 45.50 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 43.50 دينار لجهة الشراء.
وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 52.50 و40.70 دينار على التوالي.
يذكر أن سعر المعدن الأصفر لا زال يسجل أرقاما تاريخية بالسوق العالمية حيث بلغ حتى ظهر اليوم الاثنين عند سعر 2254 دولارا للأونصة الواحدة.
-- (بترا)
س ص/ب ط
01/04/2024 12:49:06
MENAFN01042024000117011021ID1108045134
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