45.5 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من نيسان (بترا) - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الاثنين، عند 45.50 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 43.50 دينار لجهة الشراء.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 52.50 و40.70 دينار على التوالي.

يذكر أن سعر المعدن الأصفر لا زال يسجل أرقاما تاريخية بالسوق العالمية حيث بلغ حتى ظهر اليوم الاثنين عند سعر 2254 دولارا للأونصة الواحدة.

-- (بترا)

س ص/ب ط

01/04/2024 12:49:06