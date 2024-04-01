معبر رفح: دخول شاحنات مساعدات لغزة وخروج جرحى ومرضى ومسافرين

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة الأول من نيسان (بترا)- شهد معبر رفح البري اليوم الاثنين دخول شاحنات تحمل مساعدات ومواد غذائية من الجانب المصري لقطاع غزة واستقبال جرحى ومصابين قادمين من القطاع للعلاج بالمستشفيات المصرية ومسافرين وعدد من الطلبة.

وبحسب بيانات إدارة معبر رفح بشأن حركة عبور الأفراد وشاحنات المساعدات اليومية، إنه جري استقبال 41 مصابا وجريحا ومرافقيهم، واستقبال 88 مصريا من المقيمين في غزة في طريقهم للعودة الى مصر و 300 مسافر من غزة وعدد من حملة الإقامات الأجنبية و70 طالبا يدرسون خارج غزة.

كما سجلت حركة دخول الشاحنات الناقلة للأغذية والأدوية والمؤن المنوعة تسيير 88 شاحنة من الجانب المصري الى الجانب الفلسطيني.

--(بترا)

ن ا/ أ أ/اح

01/04/2024 12:47:42