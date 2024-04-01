معبر رفح: دخول شاحنات مساعدات لغزة وخروج جرحى ومرضى ومسافرين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة الأول من نيسان (بترا)- شهد معبر رفح البري اليوم الاثنين دخول شاحنات تحمل مساعدات ومواد غذائية من الجانب المصري لقطاع غزة واستقبال جرحى ومصابين قادمين من القطاع للعلاج بالمستشفيات المصرية ومسافرين وعدد من الطلبة.
وبحسب بيانات إدارة معبر رفح بشأن حركة عبور الأفراد وشاحنات المساعدات اليومية، إنه جري استقبال 41 مصابا وجريحا ومرافقيهم، واستقبال 88 مصريا من المقيمين في غزة في طريقهم للعودة الى مصر و 300 مسافر من غزة وعدد من حملة الإقامات الأجنبية و70 طالبا يدرسون خارج غزة.
كما سجلت حركة دخول الشاحنات الناقلة للأغذية والأدوية والمؤن المنوعة تسيير 88 شاحنة من الجانب المصري الى الجانب الفلسطيني.
--(بترا)
ن ا/ أ أ/اح
01/04/2024 12:47:42
MENAFN01042024000117011021ID1108045133
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.