عشرات الجثامين ودمار هائل في البنية التحتية في مجمع الشفاء ومحيطه

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة الأول من نيسان (بترا) - أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، بأنه عثر على مئات من جثث الشهداء في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب مدينة غزة، عقب انسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من داخل المجمع والمناطق المحيطة به.

وقالت المصادر، إن قوات الاحتلال انسحبت بشكل كامل من داخل مستشفى الشفاء والأحياء السكنية المحيطة بها، فجر اليوم الاثنين، باتجاه مناطق جنوب حي تل الهوى، جنوبي غرب مدينة غزة.

وأضافت، أن الانسحاب كشف عن إحراق قوات الاحتلال لجميع مباني مستشفى الشفاء وخروجها بالكامل عن الخدمة.

وأوضحت أن الجيش دمر طوابق بشكل كامل في مبنى الجراحات التخصصية وأحرق بقية المبنى، كما أحرق مبنى الاستقبال والطوارئ الرئيسي ودمر عشرات من غرفه وجميع الأجهزة الطبية فيه، وكذلك أحرق مباني الكلى والولادة وثلاجات دفن الموتى والسرطان والحروق، ودمر مبنى العيادات الخارجية.

وتم العثور على عشرات الشهداء في مجمع الشفاء الطبي وفي شوارع عمر المختار وعز الدين القسام وأبو حصيرة وبكر وحبوش، وجميعها محيطة بالمستشفى.

وأوضحت أن الجيش دمر المقبرة المؤقتة التي كان قد أقامها المواطنون في مجمع الشفاء الطبي وأخرج جثامين الشهداء والموتى منها وألقاها في مناطق متفرقة بالمستشفى.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال أحرقت ودمرت العديد من المنازل والبنايات السكنية في محيط المجمع، والتي تضم الآلاف من الوحدات السكنية.

وقالت طواقم الدفاع المدني في غزة، إن الاحتلال دمّر كل الأقسام والمباني والبنية التحتية في مجمع الشفاء ويصعب إحصاء عدد الشهداء، خاصة أنه قام بجرف الطرقات ودفن الجثث داخل وفي محيط المجمع، كما جرف جميع المقابر المحيطة بالمجمع وأخرج الجثث من باطن الأرض.

وأضافت أن جميع أصحاب مناشدات الإغاثة التي وصلت في السابق تبين اليوم أنهم استشهدوا في المجمع، كما أعدمت قوات الاحتلال مواطنين مكبلي الأيدي.

وقبل 14 يوما اقتحمت قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي والمناطق المحيطة به ونفذت عملية عسكرية واسعة فيه، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى ومئات حالات الاعتقال.

وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات الاحتلال المستشفى منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، إذ اقتحمته في 16 تشرين الثاني الماضي بعد حصاره لمدة أسبوع جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات طبية ومولد الكهرباء.

وفي السياق، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم الاثنين، إثر قصف الاحتلال مركبة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية، إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مركبة في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في المكان.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 32782، جُلهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 75298 مصابا ولا يزال آلاف الفلسطينيين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ م/ب ط

01/04/2024 12:47:35