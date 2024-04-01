عشرات الجثامين ودمار هائل في البنية التحتية في مجمع الشفاء ومحيطه

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من نيسان (بترا) - أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، بأنه عثر على مئات من جثث الشهداء في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب مدينة غزة، عقب انسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من داخل المجمع والمناطق المحيطة به.
وقالت المصادر، إن قوات الاحتلال انسحبت بشكل كامل من داخل مستشفى الشفاء والأحياء السكنية المحيطة بها، فجر اليوم الاثنين، باتجاه مناطق جنوب حي تل الهوى، جنوبي غرب مدينة غزة.
وأضافت، أن الانسحاب كشف عن إحراق قوات الاحتلال لجميع مباني مستشفى الشفاء وخروجها بالكامل عن الخدمة.
وأوضحت أن الجيش دمر طوابق بشكل كامل في مبنى الجراحات التخصصية وأحرق بقية المبنى، كما أحرق مبنى الاستقبال والطوارئ الرئيسي ودمر عشرات من غرفه وجميع الأجهزة الطبية فيه، وكذلك أحرق مباني الكلى والولادة وثلاجات دفن الموتى والسرطان والحروق، ودمر مبنى العيادات الخارجية.
وتم العثور على عشرات الشهداء في مجمع الشفاء الطبي وفي شوارع عمر المختار وعز الدين القسام وأبو حصيرة وبكر وحبوش، وجميعها محيطة بالمستشفى.
وأوضحت أن الجيش دمر المقبرة المؤقتة التي كان قد أقامها المواطنون في مجمع الشفاء الطبي وأخرج جثامين الشهداء والموتى منها وألقاها في مناطق متفرقة بالمستشفى.
وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال أحرقت ودمرت العديد من المنازل والبنايات السكنية في محيط المجمع، والتي تضم الآلاف من الوحدات السكنية.
وقالت طواقم الدفاع المدني في غزة، إن الاحتلال دمّر كل الأقسام والمباني والبنية التحتية في مجمع الشفاء ويصعب إحصاء عدد الشهداء، خاصة أنه قام بجرف الطرقات ودفن الجثث داخل وفي محيط المجمع، كما جرف جميع المقابر المحيطة بالمجمع وأخرج الجثث من باطن الأرض.
وأضافت أن جميع أصحاب مناشدات الإغاثة التي وصلت في السابق تبين اليوم أنهم استشهدوا في المجمع، كما أعدمت قوات الاحتلال مواطنين مكبلي الأيدي.
وقبل 14 يوما اقتحمت قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي والمناطق المحيطة به ونفذت عملية عسكرية واسعة فيه، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى ومئات حالات الاعتقال.
وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات الاحتلال المستشفى منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، إذ اقتحمته في 16 تشرين الثاني الماضي بعد حصاره لمدة أسبوع جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات طبية ومولد الكهرباء.
وفي السياق، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم الاثنين، إثر قصف الاحتلال مركبة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وقالت مصادر طبية، إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مركبة في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في المكان.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 32782، جُلهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 75298 مصابا ولا يزال آلاف الفلسطينيين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
01/04/2024 12:47:35
MENAFN01042024000117011021ID1108045132
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