شرطة الاحتلال تمنع دخول أعضاء من لجنة المتابعة العربية للأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة الأول نيسان (بترا)- منعت الشرطة الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الأراضي المحتلة عام 48 من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة والالتقاء مع المرجعيات الدينية والوطنية في المدينة.

وقالت لجنة المتابعة في بيان، إن الشرطة الإسرائيلية منعت رئيس لجنة المتابعة العربية، محمد بركة وأعضاء من المتابعة بينهم الشيخ رائد صلاح ومحمد كناعنة من دخول الأقصى للاجتماع مع المرجعيات الدينية والوطنية بالقدس.

كما احتجزت الشرطة بطاقات الهوية لكل من رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة ونائب الأمين العام للتجمع يوسف طاطور.

والتقى وفد المتابعة في مكاتب الأوقاف بالمسجد الأقصى مسؤولي دائرة الأوقاف في القدس ومندوبين عن القوى الوطنية.

وأكد الوفد وقوفه إلى جانب الأهل في القدس، ورفض الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، داعيا إلى تكثيف شد الرحال إلى الأقصى ودعم صمود أهالي القدس.

كما استنكر وفد المتابعة منع دخول رئيس وأعضاء من اللجنة إلى الأقصى وحجز بطاقات الهوية لعدد من القيادات السياسية.

--(بترا)

م . ف/ أ أ/اح

01/04/2024 12:44:18