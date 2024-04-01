شرطة الاحتلال تمنع دخول أعضاء من لجنة المتابعة العربية للأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة الأول نيسان (بترا)- منعت الشرطة الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الأراضي المحتلة عام 48 من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة والالتقاء مع المرجعيات الدينية والوطنية في المدينة.
وقالت لجنة المتابعة في بيان، إن الشرطة الإسرائيلية منعت رئيس لجنة المتابعة العربية، محمد بركة وأعضاء من المتابعة بينهم الشيخ رائد صلاح ومحمد كناعنة من دخول الأقصى للاجتماع مع المرجعيات الدينية والوطنية بالقدس.
كما احتجزت الشرطة بطاقات الهوية لكل من رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة ونائب الأمين العام للتجمع يوسف طاطور.
والتقى وفد المتابعة في مكاتب الأوقاف بالمسجد الأقصى مسؤولي دائرة الأوقاف في القدس ومندوبين عن القوى الوطنية.
وأكد الوفد وقوفه إلى جانب الأهل في القدس، ورفض الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، داعيا إلى تكثيف شد الرحال إلى الأقصى ودعم صمود أهالي القدس.
كما استنكر وفد المتابعة منع دخول رئيس وأعضاء من اللجنة إلى الأقصى وحجز بطاقات الهوية لعدد من القيادات السياسية.
--(بترا)
م . ف/ أ أ/اح
01/04/2024 12:44:18
MENAFN01042024000117011021ID1108045131
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