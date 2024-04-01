وزير الأوقاف يفتتح ملتقى خيريا ويوما طبيا في الرصيفة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من نيسان (بترا)- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الاثنين، الملتقى الخيري واليوم الطبي المجاني، الذي نظمه صندوق الزكاة، بالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيريّة في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء.

وقال الوزير خلال الافتتاح، إن صندوق الزكاة يعمل بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.

وأضاف، إن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه في اجتماع مع مجلس إدارة صندوق الزكاة بالوصول إلى العائلات المحتاجة والاستمرار في الزيارات الميدانية، مشيرا الى أن صندوق الزكاة في الأردن يعمل بقانون وكل ما يذهب إلى الصندوق يذهب بمصارف الزكاة الشرعيّة المحددة، وأن الوزارة تدعم الصندوق عبر البرامج الوقفية وتعمل على زيادة المشاريع التأهيلية لتنقل العائلات من حالة الفقر إلى الاعتماد على الذات.

ووزع الخلايلة 500 قسيمة شرائية بقيمة 30 دينارا للقسيمة الواحدة للأسر الفقيرة والمحتاجة في لواء الرصيفة ومساعدات نقدية لـ 50 يتيمًا و 50 طالب علم بواقع 100دينار لكل منهم، إضافة لتقديم 500 طرد غذائي مقدمة من أحد المتبرعين.

وأكد وجود 220 عائلة تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة في لواء الرصيفة و 120 يتيمًا يتقاضون كفالات أيتام وتنفيذ 20 مشروعا تأهيلياً وترميم 30 منزلا في اللواء.

كما افتتح الخلايلة، اليوم الطبي المجاني الذي نظمه مستشفى المقاصد الخيرية في لواء الرصيفة وشمل تقديم الرعاية الصحية والطبية لأهالي اللواء.

وحضر الافتتاح، متصرف لواء الرصيفة عمر بدر الحديد ومدير شرطة الرصيفة العقيد بشار الدويري ورئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات ومدير أوقاف الرصيفة محمد فوزي ومدير العلاقات العامة في الوزارة سنان المجالي.

--(بترا)

وهـ/أ أ/اح

01/04/2024 12:39:03