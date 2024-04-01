وزير الأوقاف يفتتح ملتقى خيريا ويوما طبيا في الرصيفة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من نيسان (بترا)- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الاثنين، الملتقى الخيري واليوم الطبي المجاني، الذي نظمه صندوق الزكاة، بالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيريّة في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء.
وقال الوزير خلال الافتتاح، إن صندوق الزكاة يعمل بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.
وأضاف، إن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه في اجتماع مع مجلس إدارة صندوق الزكاة بالوصول إلى العائلات المحتاجة والاستمرار في الزيارات الميدانية، مشيرا الى أن صندوق الزكاة في الأردن يعمل بقانون وكل ما يذهب إلى الصندوق يذهب بمصارف الزكاة الشرعيّة المحددة، وأن الوزارة تدعم الصندوق عبر البرامج الوقفية وتعمل على زيادة المشاريع التأهيلية لتنقل العائلات من حالة الفقر إلى الاعتماد على الذات.
ووزع الخلايلة 500 قسيمة شرائية بقيمة 30 دينارا للقسيمة الواحدة للأسر الفقيرة والمحتاجة في لواء الرصيفة ومساعدات نقدية لـ 50 يتيمًا و 50 طالب علم بواقع 100دينار لكل منهم، إضافة لتقديم 500 طرد غذائي مقدمة من أحد المتبرعين.
وأكد وجود 220 عائلة تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة في لواء الرصيفة و 120 يتيمًا يتقاضون كفالات أيتام وتنفيذ 20 مشروعا تأهيلياً وترميم 30 منزلا في اللواء.
كما افتتح الخلايلة، اليوم الطبي المجاني الذي نظمه مستشفى المقاصد الخيرية في لواء الرصيفة وشمل تقديم الرعاية الصحية والطبية لأهالي اللواء.
وحضر الافتتاح، متصرف لواء الرصيفة عمر بدر الحديد ومدير شرطة الرصيفة العقيد بشار الدويري ورئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات ومدير أوقاف الرصيفة محمد فوزي ومدير العلاقات العامة في الوزارة سنان المجالي.
--(بترا)
وهـ/أ أ/اح
01/04/2024 12:39:03
MENAFN01042024000117011021ID1108045130
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