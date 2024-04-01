15 هدفا في الجولة 15 بدوري المحترفين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من نيسان (بترا) - شهدت الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم، تسجيل 15 هدفا بنسبة تسجيل متوسطة.

واختتمت الجولة ليلة أمس ، بفوز الفيصلي على الوحدات 2-0 في مباراة قمة الجولة الخامسة عشرة.

وافتتح الفيصلي التسجيل عبر رزق بني هاني عند الدقيقة 6، قبل أن يعزز النتيجة عن طريق لاعب الوحدات يوسف أبو الجزر بالخطأ في مرمى فريقه (د. 74).

وحقق الحسين فوزا على ضيفه معان بهدفين لهدف، عن طريق حمزة الدردور (د.23)، ومجدي العطار (د.75)، فيما أحرز هدف الضيوف عبدالرحمن مرعي (د.90).

وتفوق شباب العقبة على مستضيفه مغير السرحان 2-1، فيما افتتح التسجيل للعقبة زيد أبو ريش (د.14)، قبل أن يعادل كريستيان فارجاس النتيجة للضيوف (د.21)، ويعزز محمد الحسنات (د.69).

وبذات النتيجة تغلب السلط على ضيفه سحاب، عن طريق محمد غانم (د.25)، وسجل لاعب سحاب رواد أبو خيزران هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ، فيما جاء هدف الضيوف عبر أحمد أبوكبير (د.72).

وحقق الرمثا فوزاً على مستضيفه شباب الأردن بهدفين نظيفين، حملا توقيع علي عزايزة (د.45) ومجد الزعبي (د.74).

وتعادل الجليل مع ضيفه الأهلي بهدفٍ لهدف، افتتح الأهلي التسجيل عبر خالد صياحين (د.5)، فيما سجل للجليل علاء باكير (د.52).

ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 43 نقطة، متقدماً على الفيصلي 36، يليه الوحدات 31، ثم الرمثا وشباب العقبة 22، السلط وشباب الأردن 16، مغير السرحان ومعان 14، الأهلي 13، الجليل 12، سحاب 9.

--(بترا)

خ خ /اص/اح

01/04/2024 12:35:51