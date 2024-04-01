15 هدفا في الجولة 15 بدوري المحترفين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من نيسان (بترا) - شهدت الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم، تسجيل 15 هدفا بنسبة تسجيل متوسطة.
واختتمت الجولة ليلة أمس ، بفوز الفيصلي على الوحدات 2-0 في مباراة قمة الجولة الخامسة عشرة.
وافتتح الفيصلي التسجيل عبر رزق بني هاني عند الدقيقة 6، قبل أن يعزز النتيجة عن طريق لاعب الوحدات يوسف أبو الجزر بالخطأ في مرمى فريقه (د. 74).
وحقق الحسين فوزا على ضيفه معان بهدفين لهدف، عن طريق حمزة الدردور (د.23)، ومجدي العطار (د.75)، فيما أحرز هدف الضيوف عبدالرحمن مرعي (د.90).
وتفوق شباب العقبة على مستضيفه مغير السرحان 2-1، فيما افتتح التسجيل للعقبة زيد أبو ريش (د.14)، قبل أن يعادل كريستيان فارجاس النتيجة للضيوف (د.21)، ويعزز محمد الحسنات (د.69).
وبذات النتيجة تغلب السلط على ضيفه سحاب، عن طريق محمد غانم (د.25)، وسجل لاعب سحاب رواد أبو خيزران هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ، فيما جاء هدف الضيوف عبر أحمد أبوكبير (د.72).
وحقق الرمثا فوزاً على مستضيفه شباب الأردن بهدفين نظيفين، حملا توقيع علي عزايزة (د.45) ومجد الزعبي (د.74).
وتعادل الجليل مع ضيفه الأهلي بهدفٍ لهدف، افتتح الأهلي التسجيل عبر خالد صياحين (د.5)، فيما سجل للجليل علاء باكير (د.52).
ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 43 نقطة، متقدماً على الفيصلي 36، يليه الوحدات 31، ثم الرمثا وشباب العقبة 22، السلط وشباب الأردن 16، مغير السرحان ومعان 14، الأهلي 13، الجليل 12، سحاب 9.
--(بترا)
خ خ /اص/اح
01/04/2024 12:35:51
MENAFN01042024000117011021ID1108045129
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