الأشغال تطلق مشروع صيانة طريق اربد من مثلث النعيمة وحتى منطقة الحصن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من نيسان (بترا)- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء أعمال مشروع صيانة لطريق اربد، في المنطقة الممتدة من مثلث النعيمة وحتى منطقة الحصن.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم الاثنين، أنها ستنفذ أعمال صيانة للخلطات الإسفلتية القائمة على الطريق بما يتضمن أعمال كشط الخلطة الإسفلتية القائمة ومعالجة التشققات حيثما لزم وتنفيذ خلطات إسفلتية جديدة لأجزاء من الطريق.

وأضافت، أنها ستبدأ اعتبارا من مساء يوم غدٍ الثلاثاء بتعزيز عناصر السلامة المرورية ووضع اللوحات التحذيرية والإرشادية في مناطق العمل الذي سيتم تقسيمه الى مراحل عدة بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق الحيوي الذي يشهد كثافة مرورية عالية.

وأشارت الى أنه سيتم بالتعاون مع كوادر الأمن العام تحويل حركة السير جزئياً في المنطقة المراد صيانتها لغايات تنفيذ أعمال الكشط والخلطات الإسفلتية.

وأكدت الوزارة، أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الأمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.

--(بترا)

م ح/أ أ / س س

01/04/2024 11:43:10