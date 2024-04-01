الأشغال تطلق مشروع صيانة طريق اربد من مثلث النعيمة وحتى منطقة الحصن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من نيسان (بترا)- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء أعمال مشروع صيانة لطريق اربد، في المنطقة الممتدة من مثلث النعيمة وحتى منطقة الحصن.
وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم الاثنين، أنها ستنفذ أعمال صيانة للخلطات الإسفلتية القائمة على الطريق بما يتضمن أعمال كشط الخلطة الإسفلتية القائمة ومعالجة التشققات حيثما لزم وتنفيذ خلطات إسفلتية جديدة لأجزاء من الطريق.
وأضافت، أنها ستبدأ اعتبارا من مساء يوم غدٍ الثلاثاء بتعزيز عناصر السلامة المرورية ووضع اللوحات التحذيرية والإرشادية في مناطق العمل الذي سيتم تقسيمه الى مراحل عدة بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق الحيوي الذي يشهد كثافة مرورية عالية.
وأشارت الى أنه سيتم بالتعاون مع كوادر الأمن العام تحويل حركة السير جزئياً في المنطقة المراد صيانتها لغايات تنفيذ أعمال الكشط والخلطات الإسفلتية.
وأكدت الوزارة، أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الأمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.
--(بترا)
م ح/أ أ / س س
01/04/2024 11:43:10
MENAFN01042024000117011021ID1108045128
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