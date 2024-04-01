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العمل تصدر دليلا شاملا لأسس إصدار التصاريح للعمالة غير الأردنية

4/1/2024 2:34:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من نيسان (بترا)- قررت وزارة العمل إصدار دليل شامل لأسس إصدار تصاريح عمل للعمال غير الأردنيين.

وأكدت وزيرة العمل ناديا الروابدة أن الدليل الشامل الذي سينشر على الموقع الإلكتروني للوزارة يهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات على أصحاب العمل والعمال من خلال تجميع القرارات والتعليمات كافة، كمرجعية واحدة وشاملة لغايات إصدار تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين.

وقالت الروابدة في بيان، اليوم الاثنين، إن الدليل يتضمن الأسس والأنواع والمتطلبات اللازمة لإصدار تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، كما يوضح المهن المغلقة أمام هذه العمالة.

وأضافت، إن الدليل يوضح آلية تجديد تصاريح العمل والقطاعات التي يسمح للعمالة غير الأردنية الانتقال منها وإليها، داعية أصحاب العمل إلى الاستفادة من هذا الدليل الشامل تسهيلا عليهم في إنجاز معاملات منشآتهم.

يذكر أن رابط الدليل متوفر على موقع الوزارة الإلكتروني:

--(بترا)


ن ش/ أ أ/ ف ج

01/04/2024 11:39:58

MENAFN01042024000117011021ID1108045127

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