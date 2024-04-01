العمل تصدر دليلا شاملا لأسس إصدار التصاريح للعمالة غير الأردنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من نيسان (بترا)- قررت وزارة العمل إصدار دليل شامل لأسس إصدار تصاريح عمل للعمال غير الأردنيين.
وأكدت وزيرة العمل ناديا الروابدة أن الدليل الشامل الذي سينشر على الموقع الإلكتروني للوزارة يهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات على أصحاب العمل والعمال من خلال تجميع القرارات والتعليمات كافة، كمرجعية واحدة وشاملة لغايات إصدار تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين.
وقالت الروابدة في بيان، اليوم الاثنين، إن الدليل يتضمن الأسس والأنواع والمتطلبات اللازمة لإصدار تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، كما يوضح المهن المغلقة أمام هذه العمالة.
وأضافت، إن الدليل يوضح آلية تجديد تصاريح العمل والقطاعات التي يسمح للعمالة غير الأردنية الانتقال منها وإليها، داعية أصحاب العمل إلى الاستفادة من هذا الدليل الشامل تسهيلا عليهم في إنجاز معاملات منشآتهم.
يذكر أن رابط الدليل متوفر على موقع الوزارة الإلكتروني:
--(بترا)
ن ش/ أ أ/ ف ج
01/04/2024 11:39:58
MENAFN01042024000117011021ID1108045127
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