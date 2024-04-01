صحة غزة تناشد لاعادة تشغيل مستشفى ناصر في خانيونس
التاريخ
4/1/2024 2:34:21 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من نيسان(بترا)- ناشدت وزارة الصحة في قطاع غزة جميع المؤسسات الدولية و الأممية والمجتمع الدولي لبذل الجهود من أجل إعادة تشغيل مستشفى ناصر بخانيونس جنوبي قطاع غزة و إعطاء الحماية للمؤسسات الصحية.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أن خروج مستشفى ناصر من الخدمة يعتبر ضربة قاسمة للخدمة الصحية التي تقلصت إلى أدنى مستوياتها ويحرم المرضى من الحصول على الخدمات العلاجية، لا سيما بعد فقدان الجزء الأكبر من الخدمات في شمال القطاع.
--(بترا)
أ ش/ أ أ / س س
01/04/2024 11:31:24
MENAFN01042024000117011021ID1108045126
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