Monday, 01 April 2024 10:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صحة غزة تناشد لاعادة تشغيل مستشفى ناصر في خانيونس

4/1/2024 2:34:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة الأول من نيسان(بترا)- ناشدت وزارة الصحة في قطاع غزة جميع المؤسسات الدولية و الأممية والمجتمع الدولي لبذل الجهود من أجل إعادة تشغيل مستشفى ناصر بخانيونس جنوبي قطاع غزة و إعطاء الحماية للمؤسسات الصحية.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أن خروج مستشفى ناصر من الخدمة يعتبر ضربة قاسمة للخدمة الصحية التي تقلصت إلى أدنى مستوياتها ويحرم المرضى من الحصول على الخدمات العلاجية، لا سيما بعد فقدان الجزء الأكبر من الخدمات في شمال القطاع.
--(بترا)
أ ش/ أ أ / س س
01/04/2024 11:31:24

MENAFN01042024000117011021ID1108045126

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث