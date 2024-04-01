صحة غزة تناشد لاعادة تشغيل مستشفى ناصر في خانيونس

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة الأول من نيسان(بترا)- ناشدت وزارة الصحة في قطاع غزة جميع المؤسسات الدولية و الأممية والمجتمع الدولي لبذل الجهود من أجل إعادة تشغيل مستشفى ناصر بخانيونس جنوبي قطاع غزة و إعطاء الحماية للمؤسسات الصحية.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أن خروج مستشفى ناصر من الخدمة يعتبر ضربة قاسمة للخدمة الصحية التي تقلصت إلى أدنى مستوياتها ويحرم المرضى من الحصول على الخدمات العلاجية، لا سيما بعد فقدان الجزء الأكبر من الخدمات في شمال القطاع.

--(بترا)

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01/04/2024 11:31:24