الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا بالضفة والقدس المحتلة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله الأول من نيسان (بترا)-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، 19 فلسطينيا خلال حملة مداهمات وتفتيشات واقتحامات واسعة شنتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات في عدة محاور .

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن اشتباكات اندلعت خلال عملية الاقتحامات والاعتقالات في بعض المناطق، ما أدى الى وقوع إصابات بصفوف الشبان خلال تصديهم للقوات المقتحمة. وأضاف، أن قوات الاحتلال حولت المعتقلين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، خاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وفتشتها وعاثت بها خرابا وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

--(بترا)

م . ف/ أ أ / س س

01/04/2024 11:25:26