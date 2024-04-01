الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا بالضفة والقدس المحتلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله الأول من نيسان (بترا)-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، 19 فلسطينيا خلال حملة مداهمات وتفتيشات واقتحامات واسعة شنتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات في عدة محاور .
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن اشتباكات اندلعت خلال عملية الاقتحامات والاعتقالات في بعض المناطق، ما أدى الى وقوع إصابات بصفوف الشبان خلال تصديهم للقوات المقتحمة. وأضاف، أن قوات الاحتلال حولت المعتقلين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.
وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، خاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وفتشتها وعاثت بها خرابا وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
01/04/2024 11:25:26
MENAFN01042024000117011021ID1108045125
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