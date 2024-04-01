الجغبير: حريصون على نقل منتجات الصناعة عبر أسطول الملكية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من نيسان (بترا)-أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير حرص غرف الصناعة على استخدام الملكية الأردنية كناقل رسمي في جميع المشاركات الخارجية لأعضائها.
وأشار المهندس الجغبير خلال لقاء مع نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي الى استعداد غرف الصناعة للتعاون مع الملكية الأردنية في مختلف المجالات التي من الممكن ان تعود بالفائدة على الطرفين.
وحسب بيان لصناعة عمان، اليوم الاثنين، لفت المهندس الجغبير إلى ان غرف الصناعة تتطلع الى ان تكون الملكية الأردنية سفيرة للمنتجات الصناعية الأردنية، من خلال تواجدها على متن طائراتها، إلى جانب نقل المنتجات الأردنية من خلال الشحن عبر أسطولها الجوي لمختلف دول العالم.
من جهته ، أوضح المهندس المجالي الى ان شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية حريصة على منح المنتجات الأردنية الأولوية بمختلف مشترياتها ، وخصوصا فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات التي تقدمها على خطوطها، مشيرا الى أن معظم الخدمات التي تقدمها الملكية هي من منشأ أردني.
وفيما يتعلق بعملية شحن المنتجات الأردنية، أوضح المجالي أن الملكية الأردنية تعمل على تحديث أسطولها من الطائرات، لتمكينها من تقديم أسعار منافسة لشحن المنتجات والبضائع.
يذكر ان غرفة صناعة عمان وقعت اتفاقية خصومات مع الشركة تتضمن منح خصومات وامتيازات لأعضاء مجلس إدارة الغرفة والموظفين وضيوف الغرفة،إضافة لأعضاء الهيئة العامة.
وحضر اللقاء، نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان احمد الخضري ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي.
--(بترا)
س ص / اص /س س
01/04/2024 11:24:18
MENAFN01042024000117011021ID1108045124
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.