الجغبير: حريصون على نقل منتجات الصناعة عبر أسطول الملكية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من نيسان (بترا)-أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير حرص غرف الصناعة على استخدام الملكية الأردنية كناقل رسمي في جميع المشاركات الخارجية لأعضائها.

وأشار المهندس الجغبير خلال لقاء مع نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي الى استعداد غرف الصناعة للتعاون مع الملكية الأردنية في مختلف المجالات التي من الممكن ان تعود بالفائدة على الطرفين.

وحسب بيان لصناعة عمان، اليوم الاثنين، لفت المهندس الجغبير إلى ان غرف الصناعة تتطلع الى ان تكون الملكية الأردنية سفيرة للمنتجات الصناعية الأردنية، من خلال تواجدها على متن طائراتها، إلى جانب نقل المنتجات الأردنية من خلال الشحن عبر أسطولها الجوي لمختلف دول العالم.

من جهته ، أوضح المهندس المجالي الى ان شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية حريصة على منح المنتجات الأردنية الأولوية بمختلف مشترياتها ، وخصوصا فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات التي تقدمها على خطوطها، مشيرا الى أن معظم الخدمات التي تقدمها الملكية هي من منشأ أردني.

وفيما يتعلق بعملية شحن المنتجات الأردنية، أوضح المجالي أن الملكية الأردنية تعمل على تحديث أسطولها من الطائرات، لتمكينها من تقديم أسعار منافسة لشحن المنتجات والبضائع.

يذكر ان غرفة صناعة عمان وقعت اتفاقية خصومات مع الشركة تتضمن منح خصومات وامتيازات لأعضاء مجلس إدارة الغرفة والموظفين وضيوف الغرفة،إضافة لأعضاء الهيئة العامة.

وحضر اللقاء، نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان احمد الخضري ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي.

--(بترا)

س ص / اص /س س

01/04/2024 11:24:18