القضاء الباكستاني يوقف تنفيذ أحكام مرتبطة بالفساد بحق عمران خان وزوجته

(MENAFN
- Al-Anbaa) أمر القضاء الباكستاني أمس بوقف تنفيذ الأحكام القاضية بسجن رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان وزوجته 14 عاما بتهم فساد، وفق ما أعلن حزبه.
وأفاد ناطق باسم حزبه «حركة إنصاف» بأن محكمة إسلام آباد العليا أسقطت الأحكام الصادرة بحق الزوجين من جانب محكمة لمكافحة الفساد على خلفية بيع هدايا للدولة، في وقت كانت القضية بانتظار مرحلة الاستئناف.
وقال المتحدث أحمد جنجوعة إن المحكمة «منحت إمكانية وصول محدودة للمحامين لكنها توصلت في الوقت ذاته إلى قرار متسرع من دون السماح للدفاع بتقديم المرافعات الختامية».
ويواجه خان أكثر من 200 قضية في المحاكم منذ أطيح به في أبريل 2022، في إطار ما وصفها بحملة رامية لإبعاده عن السلطة.
وما زال خان (71 عاما) مسجونا في قضيتين أخريين بما في ذلك الخيانة والزواج بشكل غير شرعي مع أحكام صادرة بحقه تصل مدتها إلى عقد.
وسجن خان بالفعل ومنع من الترشح للانتخابات التشريعية عندما صدرت ثلاثة أحكام بحقه في الأيام التي سبقت اقتراع الثامن من فبراير.
وحكم أيضا على زوجته بشرى بيبي بالسجن بتهم الفساد وبسبب زواجهما ضمن فترة اعتبرت المحاكم أنها كانت قصيرة بعد طلاقها، في انتهاك للشريعة الإسلامية.
وقال محللون إنها كانت محاولة لضمان استبعاد رئيس الوزراء السابق وحزبه من الاقتراع الذي شهد اتهامات واسعة بالتزوير سواء قبل التصويت أو بعده.
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