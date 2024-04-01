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الكنيست يقر حظر وسائل إعلام أجنبية ونتنياهو يتحدث عن غلق الجزيرة

4/1/2024 2:31:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تبنى الكنيست الإسرائيلي أمس قانونا يمنح الحكومة صلاحيات مؤقتة لمنع شبكات الأخبار الأجنبية من العمل في إسرائيل إذا كان يعتقد أنها تسبب ضررا للأمن القومي، مما يمهد طريقا لإغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية في البلاد.
ويمنح هذا القانون - الذي اصطلح على تسميته «قانون الجزيرة» وأقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 10 - لنتنياهو إمكان حظر بث القناة المستهدفة، وصولا إلى إغلاق مكاتبها في إسرائيل.
ودعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس إلى إقرار هذا القانون خلال الجلسة العامة للكنيست، بحسب بيان صادر عن حزبه الليكود.
وقال الحزب في بيانه إن نتنياهو سيتخذ بعد ذلك إجراء فوريا لإغلاق قناة الجزيرة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
وعقب مصادقة الكنيست على القانون، قال نتنياهو إن قناة الجزيرة لن تبث من إسرائيل بعد اليوم وحان الوقت لطردها.
وأوضح نتنياهو وفق قناة «الجزيرة» أنه ينوي التحرك فورا وفقا للقانون الجديد لوقف نشاط قناة الجزيرة، متهما إياها بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل، وبكونها شاركت فعليا في هجوم 7 أكتوبر وحرضت على جنودنا، وفق تعبيره.
من جهتها، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إنه رغم ترحيب نتنياهو بـ «قانون الجزيرة»، إلا أن الليكود تعرض لانتقادات شديدة بشأن صيغة المشروع.
كما نقلت الصحيفة عن عضو الكنيست عن حزب الليكود عميت هليفي قوله إن القانون عديم الفائدة وسيتسبب بضرر، وأنه لن يمنع استمرار جمهور الجزيرة من مشاهدتها.
وأوردت صحيفة «هآرتس» عن جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل قولها إن «قانون الجزيرة» غرضه الحقيقي سياسي وليس أمنيا.
وفي ردود الأفعال، علق ستيفان دوجاريك - المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة - عن نية نتنياهو إغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل بالقول إن «هذا أمر مثير للقلق كأي تقييد لحق الصحافيين بالعمل».
كما نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن عمر شاكر - الخبير بمنظمة هيومن رايتس ووتش - قوله إن القانون تصعيد مقلق في جهود إسرائيل لقمع منتقدي الانتهاكات.
وأضاف شاكر ان قناة الجزيرة مصدر حاسم للمعلومات بغزة بعد منع إسرائيل وصول الصحافيين الدوليين، وأن أي تحرك لتقييد شبكة الجزيرة يمثل اعتداء على حرية التعبير، كما أنه يحد من قدرة الناس على معرفة ما يحدث في قطاع غزة.
بدوره، قال المدير التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة في تصريح للجزيرة إن إسرائيل لا تسمح لأي صحافي بالدخول إلى قطاع غزة، مضيفا أنه لا يمكن فهم مبررات القرار الإسرائيلي لحظر الجزيرة.
وأشار إلى أنه من حق الجزيرة استئناف قرار الحكومة، لكن هذا غير ممكن في إسرائيل.

MENAFN01042024000130011022ID1108045087

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