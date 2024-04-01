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المعارضة التركية تفوز في الانتخابات البلدية وأردوغان يعتبرها نقطة تحول لحزبه ويعد بـ النقد الذاتي

4/1/2024 2:31:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتمت المعارضة التركية الانتخابات البلدية المحلية بتحقيق النصر في المدن الرئيسية، لاسيما اسطنبول العاصمة الاقتصادية وأنقرة العاصمة السياسية، فيما اعتبره الرئيس التركي رجب طيب اردوغان «منعطفا» لحزبه «العدالة والتنمية» الحاكم و«إن تركيا أكملت الانتخابات المحلية بشكل يليق بديموقراطيتها».
جاء ذلك في خطاب ألقاه من شرفة مقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة بعد فرز غالبية صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية. وأوضح أردوغان أن الشعب التركي أوصل رسالته إلى السياسيين عبر صناديق الاقتراع.
وأضاف: «بغض النظر عن النتائج، فإن الفائز في هذه الانتخابات هو ديموقراطيتنا وإرادتنا الوطنية».
واعتبر أردوغان أن: «31 مارس ليس نهاية المطاف بالنسبة لنا، بل هو في الواقع نقطة تحول».
وأكد أن حزب العدالة والتنمية لم يحصل على ما كان يأمله من نتيجة الانتخابات المحلية، وأن «الحزب سيجري بكل شفافية وشجاعة النقد الذاتي».
وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات أحمد ينار أمس أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 78.1% ما يعكس حالة المنافسة التي شهدتها.
وقال إنه وفقا للنتائج غير الحاسمة فاز حزب الشعب الجمهوري المعارض بـ 35 بلدية، فيما فاز حزب العدالة والتنمية الحاكم بـ24 بلدية، وحزب الديموقراطية ومساواة الشعوب الموالي للأكراد بـ 10 بلديات، وحزب الحركة القومية بزعامة دولت بهتشلي بـ 8 بلديات، وحزب الرفاه من جديد الإسلامي ببلدية واحدة، وحزب الاتحاد الكبير ببلدية واحدة، والحزب الجيد ببلدية واحدة.
ولأول مرة في تاريخه يتصدر حزب الشعب الجمهوري الانتخابات البلدية المحلية في عموم تركيا متقدما على حزب العدالة.
وأعلن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري احتفاظه بمنصبه الذي يشغله منذ عام 2019 مع فرز غالبية صناديق الاقتراع، متقدما على مرشح حزب العدالة مراد كوروم.
وحصل أوغلو على 50.8% من الأصوات مقابل 40% لكوروم بعد فرز 94% من صناديق الاقتراع في اسطنبول.
وجدد أمام حشد من أنصاره أمام مقر حزبه الشعار الذي يرفعه منذ توليه رئاسة البلدية: «كل شيء سيكون على ما يرام».
وينظر إلى إمام أوغلو البالغ 52 عاما بشكل متزايد، على أنه المنافس الأكبر لحزب أردوغان قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2028.
وفي أنقرة أعلن رئيس البلدية المنتمي أيضا إلى حزب الشعب الجمهوري منصور يافاش أمام الحشود احتفاظه بمنصبه، مؤكدا ان الانتخابات «انتهت ونستمر في خدمة انقرة».
وتقدم يافاش بحصوله على نسبة 59.75% من الأصوات مقابل 32% لمنافسه من حزب العدالة والتنمية تورغوت التنوك بعد فرز نحو 88% من صناديق الاقتراع.

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