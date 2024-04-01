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إسرائيل تخلفكارثة في مجمع الشفاء وحماس تتهم نتنياهو بعرقلة المفاوضات

4/1/2024 2:31:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تكشفت الكارثة الإنسانية التي خلفها أسبوعان من الهجوم الاسرائيلي المكثف على مجمع الشفاء الطبي والمناطق المحيطة به غربي مدينة غزة فجر أمس، موقعا عشرات القتلى ودمار هائل في المستشفى ومحيطه.
ونقلت وكالة «الأناضول» عن شهود عيان أن قوات الجيش الإسرائيلي انسحبت فجر أمس باتجاه مناطق جنوب حي تل الهوى، جنوبي غرب مدينة غزة. وذكرت أن الانسحاب تكشف عن إحراق الجيش الإسرائيلي لجميع مباني مستشفى الشفاء وخروجها بالكامل عن الخدمة، وتدمير طوابق بشكل كامل، وإعطاب جميع الأجهزة الطبية في المجمع وغرف العمليات والعناية المكثفة.
ووفق مصادر طبية فلسطينية، فإن المستشفى خرج بشكل كامل عن الخدمة. وقالت الوكالة إنه تم العثور على عشرات القتلى في المجمع وفي شوارع عمر المختار وعز الدين القسام وأبو حصيرة وبكر وحبوش وجميعها محيطة بالمستشفى.
كما دمرت القوات الإسرائيلية وأحرقت العديد من المنازل والبنايات السكنية في محيط المجمع الذي كان أكبر صرح طبي في القطاع الذي يضم الآلاف من الوحدات السكنية.
من جهتها، أكدت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس بأن «الاحتلال انسحب من مجمع الشفاء بعدما قام بإحراق مبانيه وخروجه بالكامل عن الخدمة وحجم الدمار في داخل المجمع والمباني المحيطة به كبير جدا».
وأكدت «انتشال عشرات جثث الشهداء بعضها متحللة من داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه»، مشيرة إلى أن «بعض الجثث مهشمة نتيجة دهسها بالدبابات والجرافات العسكرية».
كما ناشدت الوزارة المؤسسات الدولية والأممية بذل الجهود لإعادة تشغيل مستشفى ناصر في خان يونس وحماية المؤسسات الصحية. وأكدت أن خروج مستشفى ناصر عن الخدمة يعتبر ضربة قاصمة للخدمات الصحية التي تقلصت إلى أدنى مستوياتها، فيما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن اسرائيل أجرت عمليات عسكرية في مستشفى الأمل، وكلا المشفيين يقعان في مدينة خان يونس.
وبالتزامن، أشار مكتب الإعلام الحكومي في غزة إلى شن إسرائيل غارات جوية في أنحاء عدة بالقطاع أبرزها خان يونس ودير البلح ورفح، أوقعت عشرات القتلى والجرحى. وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 32 ألفا و845 شهيدا و75 ألفا و392 مصابا.
وأفاد شهود عيان عن وقوع اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في وسط مدينة خان يونس، وحي الرمال وتل الهوى بمدينة غزة.
إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس حصيلة جديدة لقتلاه بلغت 600 من بينهم 256 على الأقل داخل القطاع منذ بدء العمليات البرية التي أعقبت هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية حماس على مواقع في جنوب اسرائيل، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية. وأكثر من نصف الجنود القتلى سقطوا أثناء هجوم حماس، في حين سقط آخرون في الضفة الغربية المحتلة حيث تصاعد التوتر منذ اندلاع الحرب في غزة، أو في شمال إسرائيل حيث يسجل تبادل يومي للقصف عبر الحدود مع حزب الله اللبناني.
ومع اقتراب الحرب من إتمام شهرها السادس، تتزايد الضغوط في الشارع على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي خضع أمس الأول لعملية جراحية «ناجحة» لإزالة فتق، وفق ما أعلن مكتبه.
وفي ليلة ثانية من الاحتجاجات، تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء الأحد في القدس للمطالبة باستقالة نتنياهو وتأمين الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة. لكن التوصل إلى اتفاق يتضمن إطلاق سراح المحتجزين الاسرائيليين والأسرى الفلسطينيين لا يزال بعيد المنال، رغم النداءات الصادرة عن المنظمات الدولية التي تحذر من خطر المجاعة على غالبية سكان قطاع غزة المحاصر البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة.
وقال مسؤول في حماس لوكالة فرانس برس إن الحركة لم تتخذ قرارا بعد بشأن إرسال وفد إلى جولة تفاوض جديدة في الدوحة أو القاهرة، مؤكدا أن المواقف بين حماس وإسرائيل لا تزال «متباعدة»، قائلا إن الحركة «أبدت مرونة واستعدادا للتوصل لاتفاق».
وفي السياق، نقلت قناة «الجزيرة» عن قيادي في حماس اتهامه لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بمحاولة «كسب الوقت وامتصاص غضب أهالي الأسرى، لكنه يضع العراقيل أمام التوصل لاتفاق».
وأضاف أن الوفد الإسرائيلي المفاوض ليست لديه صلاحية التوصل لاتفاق، مؤكدا موقف الحركة بضرورة وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال وعودة النازحين وتكثيف الإغاثة والإعمار.
في غضون ذلك، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس توقيف شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في منزلها بمدينة تل السبع في صحراء النقب، على خلفية تهم تتعلق بما وصفته بـ «الإرهاب».
وأكدت الشرطة لوكالة فرانس برس أن «صباح عبد السلام هنية (57 عاما) محتجزة في تل السبع وتخضع لتحقيق يشترك فيه جهاز الأمن الداخلي (شين بيت)».

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