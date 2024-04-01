تشكيل مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة دياب و«كونا»
أصدر وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالله اليحيا قرارا بتعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الكويتي.
وذكر بيان صادر عن الصندوق ان القرار رقم 1 لسنة 2024 الخاص يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق، إذ يضم كلا من نائب وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد، ووكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية وليد البحر. وأضاف البيان أن مجلس الإدارة يضم كذلك هشام الوقيان ود.فاطمة السالم ود.بدر الهاشل ود.سعد الناهض ود.ضاري الرشيد اضافة إلى د.سارة خلف. وهنأ الوزير اليحيا ـ بحسب البيان ـ أعضاء مجلس إدارة الصندوق بتعيينهم للسنوات الثلاث المقبلة، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في تكريس الهدف الأساسي والدائم من إنشاء الصندوق وتحقيق أهدافه التنموية في الكويت وخارجها. كما أصدر وزير الخارجية عبدالله اليحيا قرارا بتعيين 3 مساعدين لوزير الخارجية، وهم السفير بدر التنيب مساعدا لوزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير، والوزير المفوض نواف عبداللطيف الأحمد مساعدا لوزير الخارجية لشؤون الأميركيتين ووزير مفوض أنس الشاهين مساعدا للشؤون الإدارية والمالية.
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